I rumors delle ultime ore parlano di amore al capolinea per Belén Rodriguez e Andrea Iannone: secondo le ultime indiscrezioni, i due si sarebbero lasciati e lui avrebbe abbandonato la casa che condivideva con la showgirl argentina a Milano. Eppure, solo poco tempo fa, si dichiaravano innamoratissimi…

Ad annunciare con certezza che Belén Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati è 361magazine che dichiara definitivamente conclusa la relazione tra la showgirl e il pilota. Da tempo si parlava di una crisi latente peggiorata in seguito all’incontro tra la Rodriguez e il suo storico ex fidanzato, Fabrizio Corona. Proprio quest’ultimo aveva lanciato delle frecciatine a Iannone sottolineando quanto si somigliassero e lasciando intendere che, forse, la scelta di Belén era ricaduta su di lui proprio per l’aspetto fisico tanto simile a quello di Corona.

Andrea Iannone ha lasciato la casa di Belén Rodriguez

Se le indiscrezioni sulla fine della relazione tra Belén e Andrea Iannone aumentano, i diretti interessati preferiscono non smentire o confermare il gossip.

Intanto, pare che il motociclista abbia deciso di lasciare la casa che condivideva a Milano con la showgirl argentina, forse spinto anche dalla presenza di personaggi a lui poco ‘simpatici’.

Tra i vicini di casa di Belén, infatti, figurano proprio l’ex fidanzato Fabrizio Corona – che si è, tuttavia, dichiarato intenzionato a proseguire la relazione con Silvia Provvedi – e l’ex marito Stefano De Martino – che ha traslocato vicino alla ex compagna per stare di più con il figlio Santiago.

Che sia stato proprio questo ‘sovraffollamento’ di ex a scatenare la gelosia di Iannone e rendere la crisi con la Rodriguez ancora più grave?

Belén Rodriguez e Andrea Iannone, niente più foto social

Ad alimentare la notizia sulla fine della storia tra Belén Rodriguez e Andrea Iannone c’è un altro indizio: la mancanza di foto social dei due.

La showgirl e il pilota, infatti, erano soliti raccontare la loro vita privata con alcuni scatti condivisi con i follower, ma nelle ultime settimane i due non appaiono più insieme.

Lei ha documentato una serata di ballo con le amiche, mentre lui si è fatto vedere solo in compagnia degli amici più cari: che sia davvero stata scritta la parola fine sull’amore tra Belén e Iannone?