Baye Dame è ‘rovinato’: dopo la partecipazione al Grande Fratello 15 e la squalifica in seguito agli atti di bullismo e alla rissa sfiorata con Aida Nizar, l’ex concorrente del reality show ha raccontato di essere rimasto senza soldi e senza lavoro.

L’immagine che Baye Dame ha dato di sé attraverso il Grande Fratello 15, infatti, lo ha ridotto sul lastrico: il romano è stato licenziato dall’azienda per la quale lavorava e non ha più i soldi per mantenersi da solo. A raccontarlo è stato proprio lui in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv in cui ha ammesso di vivere un momento per niente facile della sua vita. Baye, inoltre, ha lanciato delle accuse nei confronti della produzione del reality show di Canale 5 che lo ha ‘ripagato con un mucchio di coriandoli’.

GF15, Baye Dame: ‘Sono rovinato!’

‘Al momento ho perso il lavoro, anche se, in realtà, mi ero dimesso prima di entrare nella casa’ – ha spiegato Baye Dame, che attende che l’azienda per la quale lavorava come commesso lo ricontatti – ‘[...] I miei trascorsi lavorativi sono ottimi e spero che non si facciano influenzare da quanto è successo in tv’.

La mancanza di lavoro, intanto, ha costretto l’ex concorrente del GF15 a chiedere un aiuto economico ai suoi genitori.

‘Sono rovinato! Mi stanno aiutando i miei genitori’ – ha ammesso – ‘Sono andato via di casa a 18 anni e mi sono sempre mantenuto da solo, invece ora mi trovo a chiedere i soldi alla mia famiglia, che mi fa pure la spesa’.

L’ultima speranza di Baye, quindi, sono le serate e le partecipazioni agli eventi che, come è noto, vengono ben retribuiti: ‘Spero che il reality mi porti almeno a partecipare a qualche evento finché non tornerò a fare il lavoro di prima’.

Baye Dame accusa il GF15: ‘Mi hanno ripagato con un mucchio di coriandoli’

Quanto accaduto nella Casa del GF15 non ha giovato all’immagine di Baye Dame, convinto che la produzione del reality show non lo abbia affatto tutelato dall’uragano mediatico che lo ha travolto dopo la squalifica.

‘Continuo a chiedermi se la produzione si sia chiesta: ‘Ma poi questo ragazzo come fa?’ – ha continuato – ‘Mi hanno fatto uscire dalla Casa come persona violenta, anche con le donne. Io ho dato la mia vita al GF e loro mi hanno ripagato con un mucchio di coriandoli’.