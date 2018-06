Anna Tatangelo: ‘Vorrei altri figli in futuro. Con Gigi c’è un rapporto sereno’

Anna Tatangelo ha raccontato a Federica Panicucci, durante la diretta di ‘Mattino Cinque’, come sono i rapporti con l’ex Gigi D’Alessio. Dalla relazione con il cantante è nato il figlio Andrea che oggi ha 8 anni. Anna è diventata mamma giovanissima, a 22 anni e dopo la fine del legame con Gigi D’Alessio non nega che in futuro vorrebbe rivivere la gioia di diventare madre.

Sotto i riflettori dall’età di 15 anni, quando la cantante ha vinto il Festival di Sanremo, Anna Tatangelo ha più volte raccontato di aver sentito un po’ la mancanza dell’adolescenza. Nonostante questo ha sempre guardato con orgoglio al passato e alla donna che è diventata.

Anna Tatangelo: ‘Con Gigi rapporti sereni’ (video)

‘Ho sempre fatto tutto con amore. Ci ho sempre creduto. Guardando indietro, cercherei di godermi di più quello che di bello mi è capitato. Ho fatto 7 Festival di Sanremo ma c’era sempre qualcosa da criticare. Ho dato peso a delle critiche che se oggi mi facessero direi ‘di che stiamo a parlare?’, ha rivelato a Federica Panicucci.

Anna Tatangelo: ‘Con Gigi un rapporto sereno’

La relazione con Gigi D’Alessio è naufragata dopo 12 anni d’amore. La separazione tra i due è stata ufficializzata nel 2017 e da allora la cantante vive da sola con il figlio Andrea.

‘Sono cresciuta molto velocemente, sono andata a convivere con Gigi quando avevo 18 anni e quella fase in cui magari sei da sola non l’ho vissuta ed invece è un’esperienza che tutti dovrebbero fare’, ha dichiarato la cantante.

La love story con l’interprete partenopeo è stata definita dalla Tatangelo come ‘Una delle storie d’amore più belle d’Italia’, tra lei e Gigi nessun rancore come racconta la stessa Anna.

‘Il rapporto è molto sereno ed è bello perché c’è stima, affetto e voglia di capirsi. Nella mia nuova canzone dico che c’è un tempo per aspettare e per decidere. Un tempo per tutto, questo tempo ci dirà che cosa succederà. Ma io ho resistito, poi c’è un tempo per lasciare, ma non ho perso nulla’, ha dichiarato la Tatangelo.

Anna Tatangelo: ‘Vorrei diventare di nuovo mamma’

Quando guarda il figlio Andrea, la cantante pensa che sia ‘la cosa più bella che abbia fatto’. Alla domanda di Federica Panicucci: ‘Ti vedi ancora mamma in futuro?’, Anna non ha pensato troppo alla risposta: ‘Certo, sì. Sono come Benjamin Button, sono nata vecchia per tornare giovane’.

Anna Tatangelo: ‘Vorrei altri figli’ (video)

In effetti, la Tatangelo ha raccontato l’esperienza di essere diventata madre proprio come la prima che ha notevolmente cambiato la sua personalità. ‘Prima ero diversa per via dell’età. Sono stata sotto una lente d’ingrandimento già dai 18 anni per la mia vita privata. Ti mascheri. Cerchi di dimostrare più anni e far vedere che alcune cose non ti feriscono. Diventando mamma questo aspetto è andato a sfumare. Ma volevo che si creasse questo distacco per una difesa, per evitare di farmi male’, ha confessato Anna.