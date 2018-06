Al Bano su Romina Power: ‘Mia madre l’ha adottata come una figlia’

A occupare un posto speciale nel cuore di Al Bano c’è lei, mamma Jolanda. Il cantante di Cellino San Marco ne parla in un docu film in due puntate dal titolo ‘Madre Mia’ che andrà in onda su Rete 4 il 10 e il 17 giugno. Intanto spunta fuori qualche chicca e anteprima sul racconto del primo incontro tra mamma Jolanda e Romina Power, ma anche sui rapporti tra la prima donna nel cuore di Al Bano e Loredana Lecciso.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna Al Bano si è detto felice, felice di essere diventato nonno ma ha anche svelato qualche retroscena sul rapporto tra Romina Power e mamma Jolanda.

Al Bano racconta il rapporto tra la madre e Romina Power

Al Bano e Romina si sono conosciuti nel 1967 sul set del film ‘Nel Sole’. Lei aveva già alle spalle 4 film e un cognome importante, mentre lui aveva già debuttato e ottenuto grande successo nel mondo della musica. Inizialmente, come ha rivelato Al Bano, la madre Jolanda non sapeva cosa aspettarsi dalla figlia di due divi di Hollywood e non aveva accolto con grande entusiasmo l’unione, convinta che Al Bano e Romina appartenessero a due mondi troppo diversi.

Leggi anche: Al Bano: ‘Mamma Jolanda a 95 anni è ancora una donna inarrestabile’

Le è bastato conoscere la Power per cambiare idea. ‘Mia madre l’ha presa subito in simpatia e l’ha adottata come una figlia!’, ha raccontato il cantante di Cellino San Marco.

Al Bano ha rivelato che mamma Jolanda si è da subito invaghita della dolcezza di Romina Power. Il cantante ha sposato Romina nel luglio del 1970 per poi separarsi da lei nel 1999 e divorziare ufficialmente nel 2012. Oggi si inseguono i rumors su un loro possibile ritorno di fiamma, dopo il ritrovato sodalizio a livello professionale.

Leggi anche: Al Bano e Romina si risposano? Carrisi e Power sarebbero tornati insieme

E con Loredana Lecciso? I rapporti tra Donna Jolanda e la showgirl a quanto pare non sono idilliaci. ‘Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece signora Carrisi’, ha raccontato Al Bano a Tv Sorrisi e Canzoni. A quanto pare la madre del cantante non ha mai perdonato la Lecciso per averlo lasciato mentre l’artista era sull’Isola dei Famosi. ‘Dopo quell’intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo…’, ha detto Al Bano.

Al Bano la vita da nonno e l’addio alle scene

Al Bano oggi si gode la vita da nonno con la nascita di Kay, figlio di Cristel Carrisi e Davor Luksic. Il cantante aveva annunciato in diretta a ‘The Voice of Italy’ il lieto evento e recentemente ha dichiarato di voler essere un nonno ‘cantastorie’ in grado di stimolare la fantasia del suo nipotino.

Tra qualche mese, ha raccontato Al Bano al settimanale, ci sarà il suo addio alle scena e per l’occasione farà una grande festa a cui, ovviamente, prenderà parte anche Romina Power.