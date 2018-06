Rita Dalla Chiesa: ‘Aida Nizar fuori dall’Italia’

Rita Dalla Chiesa non ha apprezzato ‘l’impresa Felliniana’ di Aida Nizar nella Fontana di Trevi e si è scagliata contro l’ex concorrente del Grande Fratello chiedendo che vada via dall’Italia. La vulcanica spagnola ha fatto il bagno nella celebre fontana romana beccandosi una multa di 450 euro. Alla richiesta del Vigile di fornire i dati per il pagamento della penale, Aida ha fatto presente al pubblico ufficiale di essere un personaggio televisivo.

Aida Nizar ha voluto emulare Anita Ekberg nella famosa scena de ‘La Dolce Vita’, peccato che al ‘Come Here’ abbiano risposto i vigili. Rita Dalla Chiesa ha condannato fortemente il gesto dell’ex gieffina.

‘Aida Nizar fuori dall’Italia. Perché non la rispediscono in Spagna? Fossi stata in quei Vigili l’avrei portata al primo Comando di Fontana di Trevi e trattenuta per oltraggio a pubblico ufficiale. Fare la comparsa in tv non ti mette al riparo dalle regole da rispettare’, ha scritto su Twitter la conduttrice.

#AidaNizar fuori dall’Italia. Perché’ non la rispediscono in Spagna ? Fossi stata in quei Vigili l’avrei portata al primo Comando di Fontana di Trevi e trattenuta per oltraggio a pubblico ufficiale.Fare la comparsa in tv non ti mette al riparo dalle regole da rispettare — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) June 4, 2018

Il Tweet è stato accolto con favore da diversi utenti della rete, qualcuno ha definito l’ex concorrente ‘una cafona’, molti si sono scagliati contro la D’Urso per averla voluta al Grande Fratello.

L’impresa di Aida Nizar è stata fortemente criticata anche da Barbara D’Urso che alla sua concorrente ha detto: ‘Hanno fatto bene a fare la multa, non si può andare nella Fontana di Trevi’.