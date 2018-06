L’addio di Milena Gabanelli alla Rai potrebbe non essere definitivo: la giornalista, infatti, sarebbe disposta a tornare a lavorare per la tv di Stato. Così, l’autrice di Report che lo scorso anno ha lasciato gli studi televisivi di Viale Mazzini, apre di nuovo le porte e lascia intendere che una ‘riappacificazione’ sarebbe possibile a determinate condizioni.

Intervistata su Radio Capital durante la trasmissione Circo Massimo, Milena Gabanelli non ha rigettato l’ipotesi di un ritorno in Rai, sottolineando, però, di non aver ancora ricevuto alcuna proposta. ‘Per ora nessuno mi ha chiesto nulla’ – ha specificato la conduttrice, volto di Report fino al 2016 – ‘Mai dire mai, ma bisogna vedere, dove, come e quando’. La Gabanelli, dunque, col il cambio di governo, potrebbe essere disposta a rientrare negli studi televisivi del servizio pubblico perché l’addio alla Rai non è mai stata per lei una scelta felice.

Leggi anche: Milena Gabanelli, ultimo giorno di lavoro in Rai: ‘Proseguirò il mio mestiere su un altro mezzo’

Milena Gabanelli: ‘Sono stata costretta a lasciare la Rai’

Come specificato durante l’intervista radiofonica, infatti, Milena Gabanelli ha sempre provato grande affetto nei confronti della Rai per la quale ha lavorato per più di trent’anni.

‘La Rai è stata il mio unico luogo di lavoro per più di trent’anni’ – ha raccontato – ‘Non l’ho lasciata con felicità, ma perché sono stata costretta, senza sapere un perché’.

La ‘separazione’ tra la Gabanelli e la Rai, infatti, destò molto scalpore e tantissimi spettatori protestarono per questo addio e per la mancanza della giornalista al timone di Report, trasmissione di cui è stata prima autrice e poi conduttrice.

‘Un po’ come quando rompi con una relazione amorosa dopo tanti anni, adesso non è che abbiamo finito di litigare e tutto torna come prima’ – ha ironizzato la giornalista descrivendo, il suo addio alla tv di Stato con una metafora.

‘Anche perché io non ho litigato con nessuno: ho preso atto e ho messo a disposizione la mie esperienza e la mia reputazione da un’altra parte’ – ha concluso.

Leggi anche: Milena Gabanelli dà le dimissioni dalla Rai: saranno operative il 15 novembre