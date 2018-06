Gf15, Gina Lollobrigida nella casa: ‘La popolarità e la bellezza durano poco oggi’

Gina Lollobrigida ha sorpreso i finalisti del Grande Fratello 15 entrando nella casa più spiata d’Italia poco prima che Alberto Mezzetti venisse proclamato vincitore di questa edizione. La grande attrice ha fatto il suo ingresso accompagnata da due ragazzi e ha lasciato ai concorrenti del reality un messaggio importante riguardante la popolarità.

Prima dell’entrata di Gina Lollobrigida nella casa del Grande Fratello, Barbara D’Urso aveva punzecchiato Simone Coccia. L’ex spogliarellista ha infatti più volte dichiarato di voler sfondare a Hollywood come attore, così durante la finale ha potuto anche improvvisare un piccolo provino con l’attrice di ‘Pane amore e fantasia’.

Gina Lollobrigida nella casa del Grande Fratello

Super ospite della puntata finale del Grande Fratello 15, Gina Lollobrigida è entrata nella casa più spiata d’Italia sorprendendo i ragazzi sotto l’effetto del freeze.

‘Dalla strada delle stelle alla porta rossa del Grande Fratello’, Barbara D’Urso ha accolto così Gina Lollobrigida ospite del reality show. L’attrice si è accomodata di fronte ai concorrenti per lasciare loro un messaggio utile per affrontare il mondo fuori dalla casa del Grande Fratello.

‘Tenete i piedi per terra quando uscirete, la popolarità e la bellezza durano poco oggi. Importa quello che avete dentro. Dovete lavorare e non fermarvi mai perché è importante. La vita è lunga e per la carriera è meglio andare avanti con coraggio’, ha dichiarato l’attrice.

Gina Lollobrigida nella casa del Grande Fratello (video)

‘Spero possiate soddisfare il vostro sogno. L’importante è credere in se stessi quando si ha bisogno di andare avanti’, è l’augurio che Gina Lollobrigida ha fatto ai cinque finalisti del Grande Fratello: Simone Coccia, Alberto Mezzetti, Alessia Prete, Mattia Gentili e Lucia Orlando.

Gina Lollobrigida e il provino a Simone Coccia

Barbara D’Urso ha informato Gina Lollobrigida dei grandi progetti di Simone Coccia. ‘Nella casa c’è qualcuno che vuole fare l’attore a Hollywood, indovina chi?’, ha chiesto la conduttrice. ‘Il ragazzo con i tatuaggi’, è stata la risposta della Lollobrigida. L’attrice ha subito individuato Simone Coccia e intuito il suo sogno hollywoodiano.

Dopo aver bocciato i tatuaggi del concorrente, l’attrice ha chiesto a Simone Coccia: ‘Parli inglese?’. Il fidanzato della Pezzopane ha chiarito di voler andare a Los Angeles per studiare non solo recitazione, ma anche per imparare la lingua inglese. Barbara D’Urso ha poi dato la possibilità a Simone Coccia di dare dimostrazioni del suo talento a Gina Lollobrigida improvvisando un piccolo provino.

Simone Coccia si è inginocchiato e ha pronunciato la frase: ‘Lei è la donna più bella del mondo, sarà conquistata da me, promesso’. ‘Auguri’, è stato il commento di Gina Lollobrigida. Emozionato, Simone Coccia ha poi mostrato all’attrice il confessionale. ‘Sei la mia e la nostra regina’, Barbara D’Urso ha salutato e ringraziato così Gina Lollobrigida.