Gf15, finale in stile Royal Wedding: Barbara D’Urso vestita da Meghan bacia Malgioglio

Barbara D’Urso in versione Meghan Markle, Cristiano Magioglio invece nel doppio ruolo della Regina Elisabetta II e del Principe Harry. La puntata finale del Grande Fratello ha aperto in grande stile, in stile ‘Royal Wedding’. Accompagnata dagli ex concorrenti del reality show, la conduttrice ha dato vita a una coreografia davvero particolare.

Barbara D’Urso ha aperto la finale del ‘Grande Fratello’ sognando di essere una Barbie che finalmente trova il suo Ken e convola a nozze. Versatile esattamente come la bambola, Carmelita ha vestito diversi ruoli: da ballerina di hula, a severa maestra. Si è mostrata nella famosa scatola di Ken, in cui ha fatto la sua entrata trionfante Rodrigo Alves durante un serale del Gf. Barbara ha indossato tanti abiti differenti, fino a infilarsi quello più importante: l’abito da sposa nelle vesti di ‘Barby Meghan’.

Barbara D’Urso, in un abito molto simile a quello indossato da Meghan Markle durante il Royal Wedding, ha percorso la navata accompagnata da Cristiano Malgioglio nelle vesti di Regina con un look verde lime identico a quello sfoggiato da Elisabetta II per le nozze del nipote Harry.

La povera ‘Barby Meghan’ però, arrivata all’altare non ha trovato il suo principe, scappata nello studio del Grande Fratello 15, il Royal Wedding del reality show’ ha trovato però un lieto fine: Cristiano Malgioglio, vestito come il principe Harry. Barby Meghan ha così coronato il suo sogno e baciato il suo Malgy Principe.