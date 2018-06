Anche durante la finale del Grande Fratello 15, Aida Nizar si è resa protagonista di un siparietto: la spagnola si è scagliata duramente contro Simone Coccia non appena quest’ultimo si è palesato negli studi televisivi di Mediaset. Eliminato al televoto da Matteo Gentili, il fidanzato della senatrice Pezzopane ha dovuto fare i conti con l’ira della Nizar che non gli ha riservato parole gentili.

Con ben due microfoni in mano, infatti, Aida Nizar ha interrotto il confronto tra Simone Coccia e Barbara D’Urso dando vita ad uno dei suoi ormai ben noti siparietti al Grande Fratello 15. Piena di sé e forte del consenso che il pubblico italiano le ha dimostrato finora, la Nizar ha ribadito che nessuno dei concorrenti della Casa è al suo livello e che Simone, pur essendo stato eletto primo finalista di questa edizione del reality show, non è altro che una ‘mezzasega, un quaquaraqua’.

Aida Nizar contro Simone Coccia: ‘Non meritavi la finale!’

Ancora infastidita, forse, dall’eliminazione che non le ha permesso di arrivare in finale, Aida Nizar ha dimostrato di non aver affatto accettato la scelta del pubblico di rendere primo finalista Simone Coccia.

Il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, infatti, è stato il primo a concorrere al montepremi messo in palio dal Grande Fratello 15, salvo poi essere eliminato al televoto contro Matteo Gentili.

L’accoglienza in studio per Coccia, però, non è stata delle migliori perché molti ex inquilini della Casa hanno messo in discussione la sua veridicità, prima fra tutte Aida Nizar.

‘Tu sei un quaquaraqua!’ – ha urlato la spagnola, attirandosi gli applausi dei presenti in studio – ‘Con Aida hanno buttato via lo stampo. Ho vinto nel cuore degli italiani!’.

Poi, la Nizar ha rincarato la dose: ‘Sei un truffatore, una mezzasega, una persona vuota, non meritavi di arrivare in finale’.

Simone Coccia ignora Aida Nizar e le fa un applauso

Alle durissime parole di Aida, però, Simone Coccia ha preferito replicare in modo più signorile: con l’indifferenza.

Ironicamente, il concorrente del GF15 le ha battuto le mani lasciando cadere le accuse che la spagnola gli ha rivolto e guardando avanti, forse verso i suoi prossimi successi televisivi e cinematografici.

Pur eliminato durante la finale, Simone ha avuto la sua rivincita con l’ingresso in studio della senatrice Pezzopane che, ancora una volta, ha ribadito il grande amore che nutre per il fidanzato.

