Alessia Marcuzzi, dopo aver partecipato al matrimonio dell’ex compagno Simone Inzaghi, è corsa in ospedale dal figlio Tommaso, ricoverato per motivi sconosciuti. In molti, infatti, hanno notato l’assenza del giovane alle nozze del padre con Gaia Lucariello e, solo dopo il post pubblicato dalla conduttrice, se ne sono capiti i motivi.

Da alcuni giorni Tommaso Inzaghi sembra essere ricoverato in una clinica e, secondo le prime indiscrezioni, la degenza in ospedale pare sia dovuta ad una polmonite. Alessia Marcuzzi ha postato su Instagram alcune foto del figlio ritratto evidentemente sul letto di un ospedale, ma ha preferito non specificare le cause del ricovero. La conduttrice si è limitata a dire che ‘è tutto sotto controllo’, lasciando intendere che il figlio Tommaso sta bene ed è in fase di ripresa.

Tommaso Inzaghi assente al matrimonio del padre Simone

Ad intendere immediatamente che qualcosa non andasse sono stati il fan di Alessia Marcuzzi che hanno notato l’assenza di Tommaso Inzaghi al matrimonio del padre Simone.

Per il grande giorno dell’ex compagno, la conduttrice ha postato tantissime foto dell’evento, Ma tra queste non è mai comparso il figlio diciassettenne nato dalla relazione con l’allenatore della Lazio.

Solo dopo alcune ore, Alessia Marcuzzi ha pubblicato delle Instagram stories e delle foto in cui Tommaso veniva ritratto sul letto di ospedale in pantaloncini e t-shirt insieme alla sorellina Mia.

I motivi del ricovero restano, tuttavia, sconosciuti e a tutti coloro che hanno chiesto informazioni sullo stato di salute del giovane, la conduttrice ha preferito non rispondere.

Alessia Marcuzzi, la famiglia allargata della conduttrice

L’assenza giustificata di Tommaso Inzaghi dal matrimonio del padre Simone con Gaia Lucariello ha messo a tacere le voci di chi credeva che il giovane non fosse presente per un ipotetico astio nei confronti della nuova compagna dell’allenatore.

In realtà, nella famiglia allargata di Alessia Marcuzzi vige assoluta armonia: la conduttrice, infatti, dopo la relazione con Inzaghi e la nascita del figlio Tommaso, ha iniziato una storia con Francesco Facchinetti da cui ha avuto la figlia Mia.

I rapporti con i padri dei suoi due figli sono ottimi nonostante la fine dell’amore: a testimonianza di ciò, la conduttrice è stata invitata al matrimonio di Filippo ed è stata la testimone della sposa.

