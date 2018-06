Il 3 giugno 2018 è morta Alessandra Appiano, scrittrice, giornalista e personaggio televisivo che aveva dedicato un’intera carriera alle donne. Se n’è andata in modo del tutto improvviso e, secondo le prime indagine, pare si sia tolta la vita: solo poche settimane fa aveva scritto uno strano post social in cui parlava di ‘gettare la spugna’ e di ‘prendere atto di essere troppo stanca’.

Con queste strane parole, dunque, Alessandra Appiano aveva commentato solo poco tempo fa un suo momento di vita particolare, ma in pochi potevano immaginare che la giornalista avrebbe compiuto un gesto così estremo. La Appiano ha lasciato il marito Nanni Delbecchi, giornalista del Fatto Quotidiano, e tantissime amiche rimaste colpite dalla morte improvvisa della 59enne, volto noto di trasmissioni come Mattino 5, Torto o ragione, e La vita in diretta.

Alessandra Appiano, si tratta di morte volontaria?

Chi conosceva Alessandra Appiano parla di una donna intelligente, energica, solare e sempre pronta a tendere la mano verso gli altri, ma pochi, forse, conoscevano i suoi tormenti interiori.

Icona di sensibilità e grande professionista, la giornalista aveva speso un’intera vita per le donne cui aveva dedicato tutta la sua produzione letteraria.

L’intero universo femminile con tutte le sue sfaccettature e contraddizioni spiegato da una donna vivace che, però, solo qualche settimana prima di morire aveva lasciato intravedere le sue fragilità.

Il fatto che Alessandra Appiano abbia deciso – almeno secondo le prime indagini – di togliersi la vita, ha lasciato sconvolti coloro che la conoscevano e che non potevano pensare ad un gesto così violento da parte di una donna tanto serena, almeno all’apparenza.

Il 26 aprile scorso, però, la giornalista aveva voluto lanciare un messaggio su Facebook parlando della sua stanchezza e della incapacità di portare a termine un impegno di lavoro.

La mancata presenza a Storie Italiane per la presentazione dell’ultimo lavoro, il libro ‘Il bicchiere mezzo pieno’, l’aveva particolarmente turbata tanto da spingerla a sostenere di doversi prendere cura di sé mettendo da parte la ‘wonder woman’.

Alessandra Appiano, i messaggi degli amici

Appresa la notizia della morte di Alessandra Appiano, tantissimi amici le hanno dedicato un pensiero ricordando quella donna all’apparenza così serena che sapeva nascondere un tormento interiore molto grande.

Ciao Alessandra, l'ultima volta che ci siamo parlati avevi il sorriso di chi ha imparato a nascondere il proprio buio. #alessandraappiano — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) June 3, 2018

Che dolore. Alessandra #alessandraappiano. Riposa in pace, sentendo l’abbraccio di chi ti voleva bene. — Paola Saluzzi (@paola_saluzzi) June 3, 2018

Senza parole.. sono sconvolta... #AlessandraAppiano eri una donna meravigliosa. I tuoi messaggi erano scritti col cuore di una donna sempre dalla parte delle donne. Mi mancherai... sii felice dove ora tu sei #RIP — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) June 3, 2018