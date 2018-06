Marina La Rosa su Rocco Casalino: ‘Ha fatto un reality, ma non significa che non vale niente’

Marina La Rosa ha condiviso con Rocco Casalino l’esperienza del ‘Grande Fratello’. Quando ancora il reality show era sconosciuto al pubblico, ma soprattutto ai suoi concorrenti, Marina e Rocco hanno vissuto insieme nella casa più spiata d’Italia. Rocco, dopo una breve carriera nel mondo della spettacolo ha poi abbracciato il mondo del giornalismo per poi lanciarsi in politica con il Movimento 5 Stelle. Oggi Casalino è il portavoce del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Intervistata dal Corriere della Sera, Marina La Rosa ha commentato il percorso di Rocco Casalino in politica, affermando che fin dal 2000 anno della prima edizione del Grande Fratello 15, il giornalista avrebbe voluto fare politica.

Marina La Rosa parla di Rocco Casalino

Marina La Rosa, dopo l’esperienza al Grande Fratello è stata attrice, conduttrice e anche opinionista del programma ‘Il giallo della Settimana’, ma della sua partecipazione al papà dei reality show nell’edizione di Pietro Taricone, nessuno si è mai dimenticato. ‘Ieri mentre facevo 30 km in bici un passante mi ha chiesto ancora del Grande Fratello. Anzi che non mi ha chiamato ‘gatta morta”, ha svelato la messinese ricordando il nomignolo che le era stato affibbiato nel 2000 anno in cui prese parte al programma.

Quel ‘marchio’ di gieffino non si toglie ed è lo stesso per Rocco Casalino, militante del Movimento 5 Stelle e oggi portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conti. Marina La Rosa sarà sempre l’ex concorrente del Gf e lo stesso vale per Rocco Casalino. ‘Come se l’aver fatto un reality significa che non vali niente. Ma perché? Anche Rocco Casalino ne soffre. Me lo ha detto quando ci siamo sentiti, anche di recente’, ha dichiarato Marina La Rosa.

L’ex concorrente del reality ha speso parole positive nei confronti di Rocco Casalino e della sua partecipazione attiva alla vita politica. ‘Rocco era laureato in ingegneria, era intelligente e già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. Chapeau. Ha fatto un reality. Ma non significa che non vale niente’, ha tuonato Marina La Rosa.

Insomma, Rocco Casalino, secondo Marina La Rosa avrebbe sempre voluto avere un impegno attivo nel sociale e nella politica e per un motivo ben preciso. ‘Rocco pensava al Sud, da dove provenivamo entrambi. Noi sentiamo molto questo fatto che la nostra terra è di grande bellezza, ma il Nord è ricco e il sud non ha opportunità. Lui aveva in testo questo obiettivo. Se ce l’ha fatta gliene va dato atto’, ha raccontato l’ex concorrente.

Marina La Rosa non ha mai voluto intraprendere la carriera politica come il suo ex inquilino nella casa e rivela che alle recenti politiche non ha dato fiducia al partito in cui milita Casalino. ‘Non ho votato Cinque Stelle. Ho altre idee politiche, che tengo per me’, ha dichiarato. Nonostante le idee dei due ex concorrenti siano lontane, Marina ha una grande stima nei confronti di Rocco: ‘Penso che sia una persona di grande spessore e profondità di cui ci si può fidare’, ha concluso.