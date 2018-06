Mara Venier e la gaffe sul ritorno in Rai: ‘Domenica In è il programma che amo di più’

Da giorni si inseguono le voci e i rumors su un probabile ritorno di Mara Venier a ‘Domenica In’. Nulla di ufficiale per ora, ma ieri, durante ‘Che tempo che fa’, la conduttrice si è lasciato sfuggire qualcosa su un suo possibile ritorno a Viale Mazzini e si è resa protagonista di una piccola gaffe insieme a Fabio Fazio.

Mara Venier è stata ospite dell’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’ andata in onda ieri. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi si è un po’ tradita lasciando intendere come probabile un suo rientro in Rai per la prossima stagione.

Fabio Fazio ha accolto la conduttrice in studio e subito dopo averla fatta accomodare le ha chiesto se fossero più o meno vere le indiscrezioni su un suo ritorno a Viale Mazzini.

Mara Venier e la gaffe sul ritorno in Rai a Che tempo che fa (video)

‘Un mio ritorno in Rai? La gente mormora… Tornare a Domenica In? E dove l’hai letto? Si saprà tutto il 27, giorno della presentazione dei palinsesti Rai’, ha risposto Mara Venier. Fabio Fazio non si è lasciato sfuggire l’occasione di farle notare la piccola gaffe: ‘Come fai a conoscere la data di presentazione dei palinsesti Rai?’, ha chiesto il conduttore. ‘Ah, già è vero!’, ha risposto Mara Venier ridendo.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni raccontano infatti di un probabile ritorno della conduttrice veneta a ‘Domenica In’, trasmissione che l’ha vista protagonista per molti anni. ‘Domenica In è il programma che amo di più in assoluto, mi ha dato l’affetto del pubblico’, ha dichiarato la Venier durante l’intervista.

La conduttrice ha poi fatto una seconda gaffe. Fabio Fazio l’ha invitata come ospite la prossima stagione di ‘Che tempo che fa’. La Venier ha risposto che la domenica sarà impegnata a Roma. Accortasi di essersi nuovamente tradita, Mara ha riso. Chissà se la vedremo o meno nuovamente nelle vesti di padrona di casa dello show domenicale di Rai 1.