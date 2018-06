Le condizioni di Johnny Depp fanno preoccupare i suoi fans

La foto scattata all’Hotel Four Season di San Pietroburgo, e postata su Instagram da una sua fan russa, ha allarmato tutti gli ammiratori di Johnny Depp. L’attore si trova attualmente in Russia per esibirsi con la sua band, gli ‘Hollywood Vampires’ (verranno anche in Italia il 7 e l’8 Giugno), ma non sembra stare particolarmente bene.

Appare esageratamente magro, col viso scavato e la testa rasata, ben diverso dal pirata esuberante che abbiamo visto al cinema per anni.

Dopo il divorzio da Amber Heart e il conseguente tracollo finanziario, Depp non sta passando un periodo roseo, ma il suo aspetto è veramente troppo cambiato, quasi irriconoscibile.

C’è chi pensa che si tratti di depressione o di malattia, altri sperano che si stia soltanto preparando a interpretare un nuovo ruolo sul grande schermo. I fans commentano le sue foto sui social esternando la loro enorme preoccupazione e una profonda ansia. L’attore è sorridente, ma in effetti non sembra nemmeno più lui. Risale a poco più di un mese fa una denuncia da parte di due sue ex guardie del corpo, che lo hanno accusato di sfruttamento: ‘Dovevamo continuamente preoccuparci di informarlo, quando le sostanze illegali che assumeva, lo rendevano impresentabile’.

Si riprenderà da questo momento nero?