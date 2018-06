Incidente d’auto per Stefano De Martino

Molta paura per il ballerino Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, nella notte tra Venerdì e Sabato. Intorno alle due, mentre era in viaggio verso Napoli insieme a un amico a bordo di un’Audi TT, è rimasto coinvolto in una forte collisione con una Fiat Punto, a quanto pare fuori controllo e, per questo, al centro della carreggiata. Nonostante avessero provato a frenare, non c’è stato modo di evitare lo scontro.

L’incidente è avvenuto nel tratto di autostrada tra Anagni e Ferentino e tutti i passeggeri sono rimasti miracolosamente illesi. Inizialmente era stata data la colpa alle condizioni del manto stradale, ma la notizia non è ancora stata confermata.

Tanta paura anche tra gli ammiratori di Stefano, che hanno aspettato rassicurazioni sull’accaduto. Nonostante il peggio sia stato evitato, i due ragazzi sono stati portati in ospedale per effettuare degli accertamenti. Il guidatore della Punto ha riportato, per fortuna, soltanto pochi graffi e feriti superficiali.

Stefano era diretto a Napoli per presenziare all’apertura di un negozio di abbigliamento ed è riuscito a prendere parte all’evento, nonostante la brutta esperienza. Proprio in quell’occasione i fans hanno esternato la loro preoccupazione, ma il ballerino stava bene.

Sui social non ha accennato per niente all’accaduto.