Daniele Bossari a Che tempo che fa: ‘Il matrimonio con Filippa è stato magico non solo in senso romantico’

Daniele Bossari ha parlato dell’emozione provata il giorno delle nozze con Filippa Lagerback: la coppia si è sposata dopo 18 anni d’amore. Il conduttore è stato ospite di ‘Che tempo che fa’, il programma di cui la moglie è protagonista dal 2005. A raccontare le nozze tra Daniele e Filippa, anche Mara Venier, Orietta Berti e Luciana Littizzetto che ha offerto una visione sarcastica dell’evento con tanto di fotografie e video inediti.

Il fatidico ‘sì’ tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback è arrivato lo scorso 1 giugno. Dalla proposta matrimoniale al Grande Fratello vip erano in molti ad attendere il lieto evento. Dopo 18 anni d’amore e una figlia di nome Stella, i due amati personaggi del mondo dello spettacolo sono convolati a nozze a Varese. Tantissimi gli ospiti vip che hanno preso parte all’evento tra cui Mare Venier e Luciana Littizzetto.

Daniele Bossari racconta il matrimonio con Filippa Lagerback a Che tempo che fa

Daniele Bossari è stato ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, inizialmente l’ex vj ha fatto una sorpresa a Mara Venier, successivamente si è seduto al tavolo insieme al cast del programma tra cui la moglie e Luciana Littizzetto.

Daniele Bossari racconta il matrimonio con Filippa Lagerback (video)

‘È stato un matrimonio ‘magico’ non solo in senso romantico’, così Daniele Bossari ha raccontato l’emozione di sposare la sua Filippa. Perché un matrimonio ‘magico’? L’ex gieffino ha svelato un piccolo particolare dell’evento: ‘La simbologia è importante. Ho regalato a tutti un piccolo talismano. Si tratta, in effetti, di una pietra con un significato particolare: cambia a seconda della personalità’, ha rivelato. Ovviamente Fabio Fazio ha voluto sapere subito quale talismano fosse toccato a Lucianina. ‘Un occhio di tigre’, è stata la risposta della comica.

Sì, lo voglio. ❤️ A post shared by Filippa Lagerback (@filippalagerback) on Jun 2, 2018 at 12:50am PDT

Il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback a Che tempo che fa

‘Matrimonio bellissimo e molto romantico: un matrimonio da favola. Eravamo tutti emozionati’, ha commentato Mara Venier tra gli invitati del lieto evento.

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback: il racconto di Luciana Littizzetto (video)

Invitate e inviate speciali al matrimonio vip dell’anno, anche Luciana Littizzetto e Orietta Berti. La comica ha offerto un racconto sarcastico dell’evento con tanto di foto e video insieme ai parenti degli sposi, anche Orietta Berti che per l’occasione ha indossato un cappellino ‘acquistato a Windsor’ ha regalato dei simpatici siparietti con Enzo Miccio, wedding planner per i due sposi.