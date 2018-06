Carlo Conti ha chiuso l’ultima puntata della stagione de L’Eredità ricordando Fabrizio Frizzi e descrivendolo come il ‘grande amico di tutti noi’. Il conduttore, che ha preso il timone del programma dopo la scomparsa del collega, ha annunciato che il quiz show di Rai 1 ritornerà a settembre, ma molto probabilmente non sarà lui ad occuparsene.

Si è chiusa sabato 3 giugno 2018 una delle stagioni più difficili de L’Eredità: la morte di Fabrizio Frizzi, infatti, ha stravolto il programma che, dopo una settimana di stop seguita al tragico evento, è stato affidato ad uno dei più cari amici del conduttore, Carlo Conti. Con il dolore nel cuore, è riuscito a sostituire egregiamente Frizzi alternando momenti di malinconia ad altri di sorrisi e leggerezza. Così, nella puntata finale del quiz show di Rai 1, Conti ha rivolto un ultimo saluto commosso a Fabrizio.

Carlo Conti: ‘E’ stato un anno difficile’

‘È stato un anno difficile per tutti noi e per L’eredità’ – ha commentato Carlo Conti durante la chiusura della stagione 2018 del quiz show.

Mostrando le chiavi degli studi televisivi del programma, quindi, ha ricordato Fabrizio Frizzi come il ‘grande amico per la pelle di tutti noi’ e spiegato come sia stato difficile prendere il suo posto.

‘Sono tornato a L’eredità e ho portato avanti il programma nel migliore dei modi con una ferita nel cuore’ – ha concluso, annunciando che il quiz di Rai 1 tornerà a settembre – ‘Adesso vi salutiamo e vi diciamo ci vediamo a settembre’.

L’Eredità 2019, chi condurrà il quiz di Rai 1

L’eredità, dunque, tornerà per una nuova stagione dal prossimo settembre, ma sul nome del nuovo conduttore c’è assoluta incertezza.

Sono tantissime, tuttavia, le indiscrezioni che parlano di alcuni nomi papabili per la sostituzione di Carlo Conti al timone del quiz show.

In molti sostengono che i più accreditati a prendere il suo posto siano Marco Liorni e Alessandro Greco, ma secondo Dagospia uno dei nomi in lizza sarebbe anche quello di Flavio Insinna.