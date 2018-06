‘Amici 2018′, Gianna Nannini tra i super ospiti

Grandi emozioni in questa semifinale del 3 Giugno 2018, i concorrenti in gara si sono esibiti con dei super ospiti d'eccezione. Tra questi la cantautrice toscana Gianna Nannini, che ha duettato con Carmen Ferreri in 'Meravigliosa creatura' e 'Fenomenale'.

