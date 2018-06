‘Amici 2018′, ecco i nomi dei quattro finalisti

Domenica 3 Giugno 2018, è arrivato finalmente il giorno della semifinale di ‘Amici’, talent show di Maria De Filippi. La curiosità è tanta e gli appassionati della trasmissione non vedono l’ora di conoscere il nome dei possibili di questa edizione.

Le quattro sfide per l’assegnazione delle maglie per i quattro finalisti sono appena terminate. Pochi minuti dopo l’inizio del programma, Carmen si è esibita insieme alla super ospite Gianna Nannini, duettando con ‘Meravigliosa creatura’. Lauren ha ballato sulle note di una pizzica salentina, insieme a Beppe Fiorello. Einar ha cantato ‘E penso a te’ insieme a Fiorella Mannoia, Emma invece si è esibita con Alvaro Soler in ‘El mismo sol’ e ‘Sofia’ e, infine, Irama ha duettato con Fabrizio Moro sulle note di ‘Pensa’. La commissione non assegna nessuna maglia all’unanimità, si passa quindi al metodo del televoto da sommare ai voti dei professori, quindi i ragazzi si esibiscono nuovamente. Alla fine Carmen e Irama risultano i più bravi e si giocano la maglia in una sfida, Irama è il vincitore ed è ufficialmente in finale.

Per la seconda maglia stavolta decideranno soltanto i professori, i talenti sono di nuovo in gara e si cimentano nelle loro performance. Alla fine, Lauren e Emma si ritrovano faccia a faccia per ottenere il posto in finale. Lauren vince e va dritta in finale insieme a Irama.

Poi sono Emma e Carmen a lottare per la terza maglia, cantano i loro singoli ed è la commissione esterna che deve giudicare. Vince Carmen, la terza finalista. L’ultima maglia in palio se la giocano Einar ed Emma, che ricevono molti complimenti dai giudici. Alla fine è Einar a vincere.