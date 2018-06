Laura Barriales è incinta, ha annunciato il lieto evento sui social

‘La famiglia è sempre stato il punto cardine della mia vita, dopo il matrimonio dell’anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare mamma. Una gioia immensa!’, ecco le parole che accompagnano la foto di Laura Barriales che accarezza il suo pancino da futura mamma. Indossa un costume bianco con la scritta ‘Baby on board’ e il suo fisico è perfetto come sempre.

Si era sposata nel Luglio del 2017 con una cerimonia segreta, lontana da telecamere e paparazzi. Aveva annunciato il matrimonio con Fabio Cattaneo a cose fatte, con un post e una foto su Instagram: ‘Hola amigos! Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme…grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!’.

Stavolta, però, la felicità per questo avvenimento così bello è stata troppo grande e la showgirl non è riuscita a trattenersi a lungo. Laura è pronta per scrivere questo nuovo capitolo della sua vita, continuerà ad aggiornare i suoi fans sui social?