‘Grande Fratello 15′, i finalisti lasciano un segno della loro presenza

Domani 4 Giugno 2018 è una giornata importante per gli appassionati del ‘Grande Fratello’, andrà in onda la gran finale e si scoprirà chi è il vincitore di questa discussa edizione. I ragazzi rimasti in gara sono: Alessia Prete, Lucia Orlando, Matteo Gentili, Simone Coccia e uno tra Veronica Satti e Alberto Mezzetti, attualmente in nomination.

Oggi è arrivato per loro un comunicato direttamente dal ‘Grande Fratello’: ‘Ragazzi complimenti, siete rimasti solo in sei dopo un percorso ricco di emozioni. Tra poco lascerete la casa e proprio per questo Grande Fratello vi chiede di consegnare un segno della vostra presenza. Dovrete lasciare un’impronta nell’argilla e firmarla. Tra queste sei impronte ci sarà anche quella del vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello!’. Ecco che, in questa splendida giornata di sole, si mettono tutti all’opera per riprodurre le impronte e le firme nel tempo massimo di un’ora e mezza.

Il grande tavolo della sala da pranzo è pieno di materiali e strumenti per portare a termine il loro compito, ognuno svolge il lavoro secondo la propria fantasia e la propria creatività. Chi imprime la forma della mano e chi preferisce quella del piede, come Matteo.

Un momento sereno e spensierato che viene interrotto da un Freeze, tutti devono fermarsi e restare immobili in attesa di essere liberati. Sarà l’ultimo per questa edizione?