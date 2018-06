‘Grande Fratello 15′, Aida Nizar fa il bagno nella fontana di Trevi

I comportamenti provocatori di Aida Nizar, la spagnola tutto pepe dell’edizione di quest’anno del ‘Grande Fratello’, non sono ancora terminati. La ragazza stavolta voleva imitare la famosa scena de ‘La dolce vita’ e, come una moderna Anita Ekberg, si è introdotta nella fontana di Trevi per fare un bagno.

La folle azione è stata immortalata da un video condiviso sui social che, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web. Aida indossava un abito a sottoveste di pizzo e, fiera, entrava in acqua. Fortunatamente la donna è stata fermata dai vigili e non ha perso l’occasione per protestare e replicare: ‘Lavoro in tv, fa caldo ed è normale farsi un bagno’. Ovviamente le forze dell’ordine hanno ignorato le sue parole e le hanno consegnato una salata multa di 450 euro.

Il gesto non è piaciuto nemmeno alla madrina del reality show, Barbara D’Urso, che è intervenuta su Instagram scrivendo: ‘È pazzaaaaaaa!!!!!Giustamente è stata multata!!’.

Lo scambio di battute è continuato in un video: ‘Cosa hai fatto nella fontana di Trevi?’, grida sorridente Barbarella, ma la spagnola non chiede scusa e spiega così la faccenda: ‘Io volevo andare in mezzo alla fontana, ma non me lo hanno permesso. Andiamoci Barbara!’, la D’Urso risponde: ‘È vietato non si può andare, hanno fatto bene a fare la multa’. Le due continueranno durante la finale del Gf? Staremo a vedere.