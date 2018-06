‘Domenica Live’ non va in onda domenica 3 Giugno

Oggi Domenica 3 Giugno 2018, i fans di Barbara D’Urso dovranno fare a meno di ‘Domenica Live’, il suo famoso show della Domenica pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento di oggi è saltato e la conduttrice ha già salutato il suo amato pubblico durante la puntata della scorsa settimana. Bisogna aspettare Settembre per rivedere Barbarella nel suo salotto, l’interruzione anticipata è stata causata dai suoi troppi impegni lavorativi.

Infatti, Lunedì 4 Giugno, andrà in onda la grande finale del ‘Grande Fratello 15′ e la presentatrice avrà sicuramente voluto dedicarsi al cento per cento alla chiusura della trasmissione in prima serata.

Cosa vedranno quindi i telespettatori? Alle 16.00 (e non alle 14.00) ci sarà ‘Domenica Rewind’, ovvero le repliche di ‘Domenica Live’, che andranno in onda per diverse settimane, per la gioia degli ammiratori della D’Urso che magari non hanno avuto modo di vedere tutte le puntate durante l’anno.

E non è tutto, oltre alle interviste e ai servizi passati, ci saranno anche dei pezzi inediti, retroscena e dietro le quinte riguardanti le varie celebrità che sono state ospiti di Barbara. Uno spazio speciale sarà sicuramente dedicato proprio ai protagonisti del ‘Grande Fratello’, in vista della puntata conclusiva di domani sera.