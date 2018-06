Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: una bambina in arrivo?

Tutto era iniziato dopo alcune foto a Portofino pubblicate dalla protagonista stessa della notizia, l’ex velina di ‘Striscia la notizia’ Costanza Caracciolo. La ragazza si godeva sole e mare, ma mostrava delle rotondità sospette e, ovviamente, sui social sono iniziate le indiscrezioni e la curiosità è aumentata sempre di più.

Lei e Christian Vieri in passato hanno dovuto affrontare il dolore della perdita di un figlio, forse proprio per questo ancora non hanno voluto confermare la gravidanza. Le foto, però, si sono diffuse rapidamente e i fans pensano che sia al quinto mese.

Nonostante il felice evento non sia ancora stato ufficializzato, il rotocalco ‘Spy’ conferma che la ragazza, una volta rientrata da Miami, abbia dato la notizia alle amiche durante una cena a Milano. Bobo Vieri è rimasto negli Stati Uniti, mentre Costanza ha fatto visita anche alla sua famiglia in Sicilia.

Si saprebbe anche il sesso del nascituro, si tratterebbe di una bambina e dovrebbe arrivare a Settembre.

I fans sembrano non avere dubbi: sono mesi che la Caracciolo posta foto con abiti larghi o foto tagliate, in cui non è possibile vedere la pancia. Pare che la cicogna stia per arrivare davvero, per la gioia della coppia e di tutti i loro ammiratori.