Attesa novità a MasterChef 8: il nuovo giudice del talent culinario è lo chef stellato Giorgio Locatelli, chiamato a sostituire Antonia Klugmann (che ha rinunciato per motivi personali) nella giuria completata dai confermatissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Ma gli annunci non finiscono qui: l’ottava edizione di MasterChef Italia inizierà a gennaio 2019, come sempre su Sky Uno, e sarà preceduta a dicembre dall’inedito appuntamento con MasterChef All Stars, una gara in quattro puntate che vedrà sfidarsi i migliori talenti delle passate edizioni.

Ma andiamo con ordine e conosciamo meglio il nuovo giudice di MasterChef 8, Giorgio Locatelli. 55enne di Corgeno di Vergiate, sulla sponda varesina del Lago Maggiore, ma londinese d’adozione, Locatelli è stato il primo chef italiano a conquistare una stella Michelin all’estero con un ristorante italiano, la Locanda Locatelli a Londra. Insomma, un innesto di grande qualità.

‘Per me è un grande onore essere stato scelto per far parte di un programma di così grande impatto come MasterChef Italia’, ha dichiarato Giorgio Locatelli commentando il suo approdo a MasterChef 8, ‘Ho trascorso tre quarti della mia carriera all’estero e ho sempre pensato che sarei stato considerato solo per il mio lavoro fuori dai confini italiani: uno chef d’oltralpe. Far parte di MasterChef è quindi per me il riconoscimento più grande, quello di essere considerato ‘ambasciatore della cucina italiana’ anche nel mio paese. E poi sono felice perché mia mamma potrà finalmente guardarmi in televisione’.

Come anticipavamo, Locatelli è solo una delle novità del pianeta MasterChef: dopo l’edizione originale, quella per ragazzi (Junior MasterChef) e quella per vip (Celebrity MasterChef), Sky ed Endemol hanno ideato una versione All Stars che avrà per protagonisti alcuni degli ex concorrenti del talent.

MasterChef All Stars Italia prenderà il via a dicembre 2018, durerà quattro puntate e avrà più o meno la stessa formula del solito MasterChef, con le sfide della Mystery Box, dell’Invention Test e del Pressure Test. A giudicare gli aspiranti al titolo ci saranno come giudici fissi Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, che saranno puntata dopo puntata affiancati dai vari Joe Bastianich, Antonia Klugmann, Iginio Massari e dallo stesso Giorgio Locatelli, che avrà così modo di ‘respirare’ il clima della trasmissione prima di affrontare la nuova avventura a gennaio.