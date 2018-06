Elisa Isoardi sarà la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco ed Antonella Clerici le ha fatto i migliori auguri nel corso dell’ultima puntata, in onda venerdì 1 giugno 2018. Una puntata commovente alla quale hanno preso parte tutti i componenti della grande famiglia del cooking show di Rai 1, che – dopo ben 18 anni – vede allontanarsi colei che ha portato la cucina nelle case di milioni di italiani.

‘Faccio i miei migliori auguri a Elisa Isoardi’, ha così affermato Antonella Clerici nell’ultima puntata da lei condotta de La Prova del Cuoco. Il saluto è stato, dunque, rivolto a colei che prenderà le redini del programma a partire dalla prossima stagione e, questa volta, definitivamente. Poco prima de La Prova del Cuoco anche la Isoardi ha dovuto salutare lo studio ed il pubblico di Buono a Sapersi.

Antonella Clerici e gli auguri ad Elisa Isoardi: ‘Sarà la titolare’

Antonella Clerici si è così rivolta ad Elisa Isoardi nell’ultima puntata de La Prova del Cuoco, augurandole il meglio in previsione della nuova avventura nel cooking show di Rai 1.

‘Sarà lei a prendere il mio posto non più come supplente, come è stato qualche anno fa, ma come titolare, quindi le auguro tutto il bene del mondo’, si è così espressa una commossa Antonella Clerici al termine della puntata d’addio.

Il nome della Isoardi è così stato ufficializzato definitivamente nonostante da mesi girasse la voce di questa possibile sostituzione.

Elisa Isoardi saluta Buono a Sapersi: ‘E’ stata una scommessa difficile’

Poco prima dell’ultima puntata de La Prova del Cuoco condotto da Antonella Clerici, Elisa Isoardi ha salutato definitivamente lo studio di Buono a Sapersi: ‘E’ stato molto bello, ogni tanto faticoso. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi per averci regalato un anno meraviglioso. È stata una scommessa difficile, ma ce l’abbiamo fatta. Grazie a voi che ci state guardando. Ve lo voglio dire guardandovi negli occhi’.

Poi, la compagna di Matteo Salvini ha fatto riferimento alla nuova avventura, anticipando al suo pubblico che tornerà con ottimi consigli alimentari: ‘Ci rivedremo a settembre parlando sempre di alimentazione e salute, cercando di fare la prova più bella’.

Buono a Sapersi non tornerà più il prossimo anno: a sostituirlo un allungamento di Storie Italiane.