Bianca Guaccero e Fabrizio Moro stanno insieme? L’indiscrezione sul flirt dell’estate

La coppia dell'estate 2018 potrebbe essere quella composta da Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attrice e il cantante si starebbero frequentando in modo assiduo, alimentando le voci di una relazione. In realtà, però, i due si conoscono da tempo perchè hanno avuto modo di duettare per un brano uscito nel 2017.

da Luana Rosato, il