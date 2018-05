Sembra essere un addio definitivo quello fra Nina Moric e CasaPound: la modella ha annunciato su Instagram l’allontanamento dalle ideologie estremiste di destra e si è scusata con chi nel corso degli anni si è sentito offeso dalle sue dichiarazioni politiche.

Riconoscendo pubblicamente di aver commesso degli errori, dunque, Nina Moric ha chiesto perdono per la sua superficialità e per essersi fatta influenzare da una persona che l’ha portata ad esprimere pensieri che, solitamente, non le appartengono. Pur senza fare nomi, il riferimento della modella è chiaramente a Luigi Favoloso – suo ex fidanzato – e alla sua vicinanza ai gruppi di estrema destra. La fine della relazione sentimentale con l’ex concorrente del GF15, dunque, coincide anche con l’allontanamento da CasaPound e dalle sue idee politiche.

Nina Moric: ‘Starò più attenta alle figure che mi accompagnano’

‘Qualcuno disse: ‘Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare’ – inizia così il post su Instagram in cui Nina Moric annuncia pubblicamente di essere pronta a voltare pagina.

‘[...]E’ vero, ho commesso degli errori, delle volte sono stata superficiale e delle volte questi errori sono stati dettati dalla fiducia che riponevo in una persona che mi ha portato ad esprimere anche pensieri che magari non fanno parte di me come le opinioni politiche [...]’.

L’addio a CasaPound e a Luigi Favoloso sembrano, quindi, aver risvegliato la modella da quel ‘torpore’ in cui era caduta quattro anni fa, quando è iniziato la sua storia con l’ex gieffino.

Ed è proprio in seguito al cambiamento radicale che ha interessato la sua vita privata, che la Moric ha deciso di chiedere scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi dalle dichiarazioni rilasciate nel corso di questo lungo periodo.

‘[...]Sono qui a chiedere perdono alle persone che si sono sentite offese da mie posizioni espresse sui social in passato…’ – ha concluso Nina, chiarendo che sarà più attenta nella scelta delle ‘figure che accompagneranno’ il suo cammino, la sua vita e la sua parte pubblica.

Nina Moric, il plauso dei follower

La scelta di Nina Moric di lasciare CasaPound e le scuse pubbliche della modella, hanno scatenato i follower che si sono espressi in modo positivo nei suoi confronti.

Tantissimi, dopo il post su Instagram, le hanno manifestato il proprio affetto descrivendola come una persona dal cuore grande e dall’animo nobile che non ha bisogno di un uomo accanto per potersi fare strada.