Morgan promuove Asia Argento a X Factor: ‘È molto preparata, ha gusti musicali evoluti’

Asia Argento prenderà parte alla prossima edizione di ‘X Factor’ come giudice, una scelta che ha destato non poche polemiche ma che Morgan, ex compagno dell’attrice sembra approvare. Giudice del talent show musicale di Sky per ben sette edizioni, il cantante e leader dei ‘Bluvertigo’ si è messo più volte in gioco a ‘X Factor’ presentando artisti che hanno poi vinto il programma e ottenuto successo al di fuori del piccolo schermo. Tanto per citarne alcuni: Marco Mengoni e Lorenzo Bravi.

Intervistato da ‘Il Fatto Quotidiano’, Marco Castoldi in arte Morgan ha parlato del suo ruolo di padre, ma ha anche commentato la scelta di Sky di accogliere Asia Argento come giudice della nuova edizione del talent show.

Morgan approva la scelta di Asia Argento come giudice di X Factor

‘È molto preparata, ha gusti musicali evoluti. Se la lasceranno lavorare senza pressioni commerciali, farà vedere i sorci verdi a tutti’, ha dichiarato Morgan commentando la scelta di Asia Argento come giudice della prossima edizione di ‘X Factor’.

Il cantante e l’attrice hanno avuto una relazione lunga, durata sette anni. Dalla loro legame è nata la prima figlia di Morgan, Anna Lou. Negli ultimi giorni del 2017, Morgan e Asia si sono resi protagonisti di una querelle con scambi di accuse sui social e sulla stampa in relazione al mantenimento della figlia.

In quell’occasione, Morgan aveva puntato il dito contro l’ex compagna per aver approfittato di un suo momento complicato a livello economico e di averlo messo alla gogna pubblicamente.

Oggi, però, Morgan usa parole gentili nei confronti dell’attrice in riferimento alla prossima avventura dell’Argento a ‘X Factor’.

Morgan e il ruolo di padre

Morgan è padre di Anna Lou, ma anche di Lara nata nel 2012 dalla sua relazione con Jessica Mazzoli, concorrente di ‘X Factor 5′. Durante l’intervista, il cantante ha parlato delle responsabilità che un padre ha nei confronti dei propri figli, in particolare se si ha a che fare con delle piccole donne.

‘Un papà deve aiutare la figlia a comprendere la sfera maschile’, ha dichiarato l’ex giudice di ‘X Factor’ per poi aggiungere: ‘Non si deve demonizzare tout-court la figura dell’uomo e così come quella del padre, da decenni alle prese con una storica débâcle’.

La figura di padre, dunque secondo Morgan è un po’ messa in secondo piano a differenza di quella materna. ‘La madre è un riferimento antropologico rimasto saldamente al centro, il padre è all’angolo, è stato contestato, mandato a fare in c**o. Subisce tutte le scelte. Si può rifare con la tenerezza, e offrendo cultura. Se le figlie si ricorderanno di avere avuto dei padri, questo le aiuterà a non vedere tutti gli uomini come dei maiali’, ha spiegato il cantante.