Il loro amore, nato nella casa del Grande Fratello Vip 2, procede tanto speditamente che Ivana Mrazova e Luca Onestini non hanno alcun timore a parlare di progetti impegnativi come ‘matrimonio’, ‘figli’, ‘famiglia’ e così via. Siamo ovviamente contenti per entrambi e siamo soprattutto felici di constatare che dalla nullità dei reality possa nascere qualcosa di buono: in questo caso una love story profonda e sincera tra due ragazzi che ai tempi del GF Vip hanno conquistato il pubblico grazie alla simpatia e alla capacità di non prendersi mai troppo sul serio.

Cose del resto ampiamente risapute (già a un mese dalla conclusione del reality hanno parlato di sposarsi e di avere figli) e che Ivana Mrazova ha ribadito in una nuova intervista a Tabloit: ‘Io spero che ci sposiamo e che un giorno avremo dei bambini, perché sento che Luca è proprio l’uomo giusto, ho una bella sensazione. Spero quindi di avere una bella famiglia e stare sempre bene come stiamo adesso’.

Del resto chi sta meglio di Ivana Mrazova e Luca Onestini, due bei figlioli che sono appena tornati da una romantica vacanza in un luogo esotico? ‘Abbiamo appena fatto una vacanza di due settimane alle Maldive’, ha confermato la modella ceca, ‘Quindi direi che sta andando tutto bene. Sono felice e speriamo sia così per sempre!’

Subito dopo il rientro in Italia, Luca Onestini ha presentato insieme all’inseparabile amico e collega (i due lavorano insieme a Radio Zeta) Raffaello Tonon, conosciuto anche lui nella casa del Grande Fratello Vip 2, il libro dal titolo ‘Gli Oneston’ che parla proprio della loro grande amicizia. mentre mercoledì 30 maggio ha partecipato alla Partita del Cuore indossando una maglietta commemorativa per il compianto Fabrizio Frizzi.

Intanto nel futuro della coppia (parliamo di Onestini e Mrazova, non di Tonon) potrebbe esserci una nuova esperienza in un reality televisivo, questa volta nella prima edizione di Temptation Island Vip che prenderà il via in autunno, anche se per il momento è solo un ‘sentito dire’. Curiosamente per lo stesso programma sono in ballo anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, altra coppia ‘consacrata’ dal GF Vip 2.