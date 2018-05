Nelle ultime settimane si credeva che tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian ci fosse un flirt, ma ci ha pensato la cantante a sciogliere ogni dubbio: i due sono amici e lei continua ad essere ‘felicemente single’. Dopo l’esperienza a L’Isola dei famosi 13, tuttavia, tra Bianca e Jonathan continua una forte amicizia che, però, pare non si sia evoluta in altro.

‘Sono felicemente single. Sto una pacchia e frequento solo i miei amici’ – ha dichiarato Bianca Atzei in un’intervista al settimanale Oggi. La cantante, da poco rientrata dall’esperienza a L’Isola dei famosi 13, aveva scelto di partire per l’Honduras per riscoprirsi e dimenticare la tormentata storia con Max Biaggi, terminata come ‘un fulmine a ciel sereno’. Proprio grazie al reality show di Canale 5, poi, la Atzei ha avuto modo di conoscere Jonathan Kashanian con il quale ha instaurato una forte amicizia che tanti credevano – e speravano – si potesse tramutare in amore.

Bianca Atzei smentisce la relazione con Jonathan Kashanian

Pur credendo che l’amore sia ‘la cosa più bella del mondo’ – come spiegato a Quotidiano.net – Bianca Atzei sta cercando di superare la fine della storia con l’ex fidanzato.

Vissuto quel momento come un ‘lutto’, la cantante ha scelto di prendersi del tempo per se stessa, coltivando le amicizie.

Ed è stata proprio quella con Jonathan Kashanian ad aver fatto sorgere dei dubbi tra i fan che hanno ipotizzato che tra loro ci fosse del tenero.

Le dichiarazioni dell’ex naufrago, inoltre, avevano lasciato intendere che fosse proprio così, ma Bianca ha preferito essere chiara e smentire ogni gossip.

Bianca Atzei, il ricordo di Sanremo e le lacrime per Max Biaggi

Intanto, proprio nelle ultime ore, Bianca Atzei ha postato su Instagram il ricordo dell’ultimo Festival di Sanremo al quale ha partecipato nel 2017 con il brano Ora esisti solo tu.

Nella serata finale della kermesse, quando tra il pubblico dell’Ariston era presente proprio Max Biaggi, la cantante si esibì commuovendosi sulla strofa che intonava ‘illusa, fragile ma onesta e dico senza vergognarmi che questa volta è quella giusta’.

E’ passato più di un anno da quella esibizione e da quella dimostrazione d’amore per Biaggi, le loro vite si sono divise ma quel momento per la Atzei resta sempre uno dei ‘più belli e significativi della sua vita’.