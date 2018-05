Uomini e Donne, Nilufar Addati confessa di aver ingannato la redazione del programma: ‘Ho fatto una ca****a’

La scelta di Nilufar Addati, caduta su Giordano Mazzocchi, è stata travolta da un vero e proprio caos. L’ex corteggiatore, Stefano Guglielmini ha infatti pubblicato una foto con la tronista del programma rivelando di aver avuto una relazione con la ragazza. Durante la scelta di Sara Affi Fella, Nilufar Addati ha ammesso di non essere stata sincera e di aver ingannato la redazione di ‘Uomini e Donne’, il programma di Maria De Filippi.

Su Witty Tv è stato pubblicato il video della confessione della tronista napoletana avvenuta durante la scelta di Sara Affi Fella. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi erano ospiti in studio. È in quell’occasione che la tronista ha ammesso le sue colpe e confessato di non avere detto la verità alla redazione del programma in merito al suo ex corteggiatore, Stefano Guglielmini.

Nilufar Addati ammette di aver ingannato la redazione di ‘Uomini e Donne’

‘Ho fatto una ca****a’, ha detto Nilufar Addati durante la registrazione della scelta di Sara Affi Fella. La tronista napoletana di origini iraniane ha deciso di confessare la verità sul caso sollevato dall’ex corteggiatore Stefano Guglielmini.

La confessione di Nilufar Addati su Stefano Guglielmini

Dopo la scelta di Nilufar Addati, ricaduta su Giordano Mazzocchi, Stefano Guglielmini ha pubblicato una foto in compagnia della tronista. L’ex corteggiatore ha raccontato di aver frequentato la Addati durante il trono. I due, a quanto pare si conoscevano e, a detta di Guglielmini, sarebbe stata proprio la tronista a convincerlo a prendere parte al programma di Maria De Filippi. Una rivelazione poi confermata dalla Addati.

Maria De Filippi, durante la registrazione, ha rivelato che le versioni della tronista e dell’ex corteggiatore combaciano quasi del tutto. Nilufar e Stefano, secondo le informazioni date dalla presentatrice del programma, hanno avuto una relazione durata due mesi, dal 26 dicembre scorso. Dopo aver trascorso la notte di Capodanno insieme, la tronista ha poi stretto un patto con Guglielmini: lei lo ha segnalato alla redazione, fatto entrare nel programma e infine gli avrebbe promesso che sarebbe stato lui la sua scelta. Gli eventi, hanno preso però una piega differente: Guglielmini ha lasciato il programma e la napoletana ha scelto Giordano.

Nilufar ha ammesso le sue colpe e raccontato di aver avuto paura che Stefano potesse rivelare tutta la verità una volta uscito dal programma. La tronista ha anche spiegato che non è stato facile affrontare la questione con Giordano Mazzocchi. Tra le lacrime ha confessato anche di essersi rivolta a uno psicologo per superare la vicenda.

La Addati ha dichiarato di non essere nella condizione di affrontare Stefano Guglielmini, presente dietro le quinte, l’ex corteggiatore ha poi deciso di non mostrarsi. Nilufar si è scusata più volte, ma le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari non sono mancate.