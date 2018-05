Sono due le presenze fisse e storiche di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari, sul cui cachet c’è sempre stato assoluto mistero. Solo in questi ultimi giorni il compenso dei due opinionisti – tanto amati quanto odiati dal pubblico di Canale 5 – è stato reso noto o, per lo meno, sono state rese note le cifre attorno cui si aggirerebbe.

In tanti, infatti, si sono sempre chiesti a quanto ammontasse il cachet di Gianni Sperti e Tina Cipollari che partecipano a tutte le registrazioni di Uomini e Donne. La loro presenza, infatti, è richiesta per almeno due giorni a settimana che corrispondono alle puntate del trono over e del trono classico registrate e poi mandate in onda (solitamente con una settimana di ritardo). Secondo indiscrezioni, lo ‘stipendio’ dei due opinionisti non sarebbe affatto ‘povero’, ma si aggirerebbe attorno ai 1000 o 2000 euro per puntata.

Il guadagno di Gianni Sperti e Tina Cipollari

Se le indiscrezioni sul cachet di Gianni Sperti e Tina Cipollari, dunque, fossero vere, i due opinionisti di Uomini e Donne potrebbero essere considerati tra i benestanti del mondo dello spettacolo.

I due, infatti, registrano due puntate a settimane e, se per ogni puntata il compenso è pari a 1000/2000 euro, per loro si tratterebbe di entrate pari – o superiori – a 4mila euro al mese.

Cifre da capogiro per un normale operaio o impiegato che, probabilmente, considera assolutamente ingiusto tanto ‘spreco di denaro’.

Il cachet degli altri protagonisti di Uomini e Donne

Se il cachet di Gianni Sperti e Tina Cipollari è così alto, lo stesso non si può dire per gli altri partecipanti a Uomini e Donne.

Com’è noto, infatti, i protagonisti del trono classico e del trono over non ricevono alcun compenso, ma un semplice rimborso spese che copre il viaggio e la permanenza in albergo.

Per quanto riguarda i tronisti, invece, anche loro percepiscono un compenso le cui cifre, però, non sono specificate dalla produzione di Uomini e Donne.