‘Dopo la separazione da mio marito avevo bisogno di leggerezza’: parole e musica di Patrizio Pellegrino, fidanzata oggi con l’attore Vladimir Randazzo, un volto emergente dello spettacolo che rispetto alla 55enne showgirl è più giovane di ben 32 anni. Guai però a chiamarlo toy-boy, un termine che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non vuole sentire neanche per scherzo: ‘Vladimir non è un giocattolo: è una persona più grande e più responsabile della sua età, è il classico principe’. E se lo dice lei…

La coppia Patrizia Pellegrino – Vladimir Randazzo è uscita allo scoperto nelle ultime ore, prima con un’intervista al settimanale Nuovo e poi con un’ospitata a Pomeriggio Cinque, tra un Di Maio e un Salvini. ‘Il mio Vladimir è più maturo di tanti uomini’, ha spiegato la Pellegrino, ‘Oggi ci sono molte coppie in cui la donna è meno giovane e non è certo un problema’. Pare che i due si siano conosciuti a un provino e adesso probabilmente lavoreranno anche insieme.

La love story con il giovane Vladimir rappresenta un po’ la rinascita per Patrizia Pellegrino dopo la dolorosa separazione dal marito, l’imprenditore Stefano Todino, con cui si era sposata nel 2008 (ma il rapporto era iniziato molto tempo prima). ‘Ora voglio vivere questa storia con leggerezza e vediamo cosa succederà’.

Come dicevamo, Patrizia ha parlato della sua freschissima relazione anche a Pomeriggio Cinque, dove ha incassato l’approvazione di Paola Caruso, ospite pure lei di Barbara D’Urso: ‘Anch’io ho un fidanzato più giovane, di cinque anni’, ha ammesso l’ex Bonas di Avanti un Altro, ‘Francesco Caserta è l’uomo della mia vita, forse faremo dei figli insieme’. Comunque una cosa sono 5 anni di differenza e ben altra cosa son 32. È tutto un altro sport.

Ma se di Patrizia Pellegrino, fidanzata con Vladimir Randazzo, sappiamo già ogni dettaglio, chi è e cosa fa il suo nuovo compagno? Siciliano di Ragusa, classe 1993, si è diplomato al liceo classico e ha studiato recitazione presso l’Accademia Nazionale del Dramma Antico ‘Giusto Monaco’ di Siracusa. Dopo i primi ruoli in teatro a livello locale e nazionale, ha acquisito una certa notorietà apparendo nella popolare serie televisiva Squadra Antimafia, dove ha interpretato il ruolo dell’esperto di informatica Roberto.