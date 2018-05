Mara Venier, il marito Nicola Carraro in ospedale: ‘Tutto bene amore mio… anche questa è fatta’

Mara Venier pubblica una foto su Instagram che desta preoccupazione. Nello scatto, la conduttrice stringe la mano del marito Nicola Carraro. I due, come è visibile, sono in ospedale. Molteplici i messaggi di sostegno e di affetto degli utenti della rete che invitano la coppia ad essere forte e a non mollare.

Mara Venier e il marito Nicola Carraro si stringono la mano in una foto pubblicata su Instagram. Il produttore ha un problema di salute ed è seguito da un team di medici che la Venier ringrazia.

‘Tutto bene amore mio… anche questa è fatta… grazie al prof. Chiesa alla dott.sa Castellano… a tutti i medici infermieri del San Raffaele… #lamoredellamiavita #miomarito’, è il messaggio che accompagna la foto pubblicata da Mara Venier su Instagram.

Il produttore cinematografico e la nota conduttrice si sono sposati nel 2006 e come si intuisce dalla foto, hanno superato uno step di una prova difficile. Dal 2006, Mara e Nicola non si sono mai lasciati: ‘L’ho incontrato a 50 anni e pensavo che nella vita per me ormai ci fossero solo il lavoro e gli amici. Invece ho finalmente conosciuto l’amore, quello unico, quello vero’, aveva detto la conduttrice a Barbara D’Urso durante un’intervista.

Ancora non è chiaro quale sia il problema affrontato da Nicola Carraro. Il professor Chiesa, di cui parla Mara Venier nello scatto, si occupa di chirurgia vascolare all’ospedale San Raffaele di Milano. La coppia è stata inondata da tantissimi messaggi d’affetto. I fan invitano Mara Venier e Nicola Carraro a non mollare.