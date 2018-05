Il Grande Fratello 15 aveva già anticipato che durante la semifinale Veronica Satti avrebbe ricevuto una sorpresa dal padre Bobby Solo e le aspettative non sono state disattese. Chiamando la concorrente del reality show di Canale 5 nella ‘stanza delle sorprese’, Barbara D’Urso le ha comunicato che avrebbe ricevuto un messaggio dal padre e, dopo più di dieci anni, il cantante ha teso la mano verso la figlia.

Sono state necessarie interviste su interviste a Domenica Live e la partecipazione al GF15 per convincere Bobby Solo a riabbracciare la figlia Veronica Satti. La giovane, infatti, non ha mai nascosto di aver partecipato al programma di Barbara D’Urso per convincere il cantante ad avere un rapporto con lei, nata dalla relazione naufragata con Mimma Foti. E, alla fine, la sua ostinazione ha vinto e, grazie all’intercessione della conduttrice, il cantante di ‘Una lacrima sul viso’ ha ceduto e ha annunciato che, non appena fuori dalla Casa, si potranno riabbracciare.

GF15, il messaggio di Bobby Solo alla figlia

Bobby Solo, però, come più volte ribadito, ha rifiutato qualunque incontro con Veronica davanti alle telecamere del Grande Fratello e ha chiarito che non intende in alcun modo che questo possa diventare un fatto mediatico.

Così, il cantante ha inviato a Barbara D’Urso un messaggio da leggere alla Satti che, finalmente, ha potuto versare lacrime di gioia per questa triste situazione.

‘Carissima Barbara, ribadisco ancora una volta che da parte mia c’è tutta la volontà di abbracciare mia figlia Veronica, per poi lasciarci finalmente alle spalle i problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni’ – recitava l’sms di Bobby Solo.

‘Tuttavia, non voglio che questo diventi un caso mediatico. Non avverrà davanti alle telecamere’ – ha ribadito ancora una volta, concludendo – ‘L’aspetto che esca vincitrice dal GF. Un abbraccio Bobby Solo’.

Veronica Satti ascolta il brano di Bobby Solo dedicato a lei

‘Dopo 15 anni ce l’abbiamo fatta!’ – ha gongolato la D’Urso, mostrando tutta la sua solidarietà a Veronica, ma le sorprese per la Satti sono state due.

Bobby Solo, infatti, ha deciso di far ascoltare alla figlia un brano inedito che aveva scritto per lei poco dopo la separazione dalla madre Mimma e che aveva tenuto in un cassetto per tantissimi anni.

‘Passano i problemi e quei giorni non ci sono più, cerco tra le foto che non ho fatto mai’ – recita la canzone intitolata ‘Torno da te’ – ‘Passano i sogni come i giorni ti cercherò, ma tu chiamami io saprò che ritorno da te. Io corro da te’.

Le lacrime di gioia di Veronica sono state inarrestabili e la Satti ha voluto ringraziare Barbara D’Urso e il Grande Fratello per averla aiutata in questa ‘missione’.

‘Grazie Barbara, grazie GF!’ – ha esclamato – ‘Voglio dire una cosa, io lo sapevo. Voglio dirgli che canteremo questa canzone insieme anche se non sono molto intonata’.