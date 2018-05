Gf15, Simone Coccia smascherato da Elena Morali: ‘Mi chiedevi di fare foto insieme per uscire sui giornali’

La diretta del Grande Fratello 15 di ieri sera, 29 maggio 2018 ha visto non solo i concorrenti scagliarsi contro Simone Coccia per non aver preso parte alla prova della settimana, ma anche Elena Morali e Floriana Secondi sono entrate in casa per dirgliene quattro. L’attacco più duro è arrivato dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha accusato Coccia di averle chiesto di fare delle foto insieme per darle poi in pasto ai giornali.

Doveva essere una serata tranquilla per Simone Coccia già in finale da una settimana, eppure durante la puntata del Grande Fratello 15 gli sono state rivolte molte accuse non solo dall’interno, ma anche dall’esterno. Elena Morali e Floriana Secondi hanno chiesto un confronto con il fidanzato di Stefania Pezzopane.

Elena Morali e Floriana Secondi contro Simone Coccia

Elena Morali ha accusato Simone Coccia di averle mosso delle avances, quando già era fidanzato con Stefania Pezzopane, mentre Floriana Secondi ha raccontato di aver ricevuto dal concorrente alcuni film hard e di aver presentato, in passato, un esposto alla polizia.

Elena Morali e Floriana Secondi contro Simone Coccia (video)

‘Sono qui per parlare a nome anche di altre donne a cui tu hai scritto, tu non hai ben chiaro il concetto d’amore anche se hai una grande donna al tuo fianco e non capisco perché stai con lei: la sfrutti televisivamente? Un uomo innamorato non ha il piede in due scarpe. Due anni e mezzo fa tu eri già fidanzato, mi chiedevi di fare delle foto insieme per uscire sui giornali. Io ho preferito bloccare la cosa, non si prendono in giro le donne.’, ha tuonato Elena Morali contro Simone Coccia che nel frattempo era sotto l’effetto del freeze e impossibilitato a rispondere.

‘Sai benissimo quello che mi hai fatto. Io ti ho fatto un esposto alla polizia di stato, non sono andata avanti con la denuncia solo perché tu hai promesso di stare buono. Con me ti sei comportato male, ti ho osservato, non puoi fingeri di non conoscermi visto che abbiamo lo stesso tatuaggio. Non pensare che il Gf si vince se sei falso, tu ti stai comportando male, i fini non giustificano i mezzi’, è l’attacco di Floriana.

Una volta bloccato l’effetto del freeze, Simone Coccia ha risposto a entrambe, anche se si è mantenuto sul vago. Il concorrente ha ringraziato Floriana e Elena per i consigli e ha ammesso in parte le sue colpe. Simone ha confessato di aver avuto uno scambio di messaggi su facebook con la Morali, ma senza chiarire bene la natura della conversazione.

‘Con Floriana c’è stata una forte amicizia, ho vissuto per un periodo a casa sua. L’errore l’ho fatto più con Elena che con Floriana. Le ringrazio tutte e due. Elena mi ha dato un grande consiglio e lo seguirò’, ha concluso Simone Coccia.