La semifinale del Grande Fratello 15 è partita con uno scontro tra Angelo Sanzio e Simone Coccia talmente tanto accesso e trash che Barbara D’Urso si è vista costretta ad intervenire. L’atteggiamento del fidanzato della senatrice Pezzopane sta scatenando non poche polemiche e, nonostante il Ken italiano non sia più uno dei concorrenti della Casa, ci ha tenuto a dire a Coccia cosa pensa davvero di lui.

Dopo un video riassuntivo sui dubbi degli inquilini del GF15 su chi sia il vero Simone Coccia, Barbara D’Urso ha invitato i presenti ad esprimersi a riguardo ma, se i concorrenti in Casa hanno preferito tacere, Angelo Sanzio non si è lasciato sfuggire l’occasione di gridare tutto il suo odio nei confronti del nemico. ‘Caro Simone, tu non mi dovresti nemmeno salutare con quella faccia di m**** che ti ritrovi!’ – ha esordito, avvelenato, il Ken di Civitavecchia attirandosi gli applausi del pubblico in studio e degli inquilini di Canale 5.

Angelo Sanzio contro Simone Coccia: ‘Ricordi quando mi toccavi il c*** ?’

Conquistando il centro degli studi di Mediaset, poi, Sanzio ha continuato ad inveire contro Coccia: ‘Non ti permetto di giudicare un bacio a stampo con Filippo perché tu non sai cosa è l’amore, non conosci i baci che vanno al di là delle labbra!’.

Incurante della conduttrice alle sue spalle, Angelo si è scagliato in modo irruento contro Simone usando anche dei termini non consoni alla prima serata.

‘Sei stato l’unico a farsi la doccia in mutande bianche davanti a me!’ – gli ha ricordato, passando a dettagli più ‘hot’ – ‘E quando mi toccavi il culo in camera, lo vogliamo dire!?’.

Barbara D’Urso rimprovera Angelo Sanzio

‘Angelo, ti prego, non voglio sentire parolacce!’ – è intervenuta Barbara D’Urso, interrompendo l’arringa di Sanzio prima che la situazione potesse degenerare.

Assicuratasi che il Ken italiano rispettasse la sua richiesta, quindi, gli ha permesso di proseguire e le sue parole contro Simone Coccia non sono state più benevole.

‘Dici sempre ‘molti nemici, molto onore’, ma con i nemici non si va da nessuna parte’ – ha proseguito, ricordandogli che ‘lui è lì perché si regge solo grazie alle stampelle’ altrimenti da ‘solo non andrebbe da nessuna parte!’.

Davanti a tanto astio, Simone Coccia si è limitato a fare spallucce sottolineando la vera differenza tra lui, che è un finalista del GF15, e Angelo, eliminato al televoto dal pubblico.