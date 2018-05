Enrico Mentana e l’emozionante saluto a Lamberto Sposini: ‘So che sta seguendo la maratona’

Enrico Mentana ha commosso il pubblico durante una delle sue maratone su La7 per salutare il collega e amico Lamberto Sposini. Il giornalista umbro è stato colpito da un ictus più di sette anni fa, il 29 aprile 2011, poco prima della messa in onda di uno speciale de ‘La Vita in diretta’ dedicato al matrimonio reale tra Kate Middleton e il Principe William.

Da quel 29 aprile, Sposini è lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, accudito dalla moglie e dalla figlia Matilde, ormai adolescente. L’affetto dei colleghi, però, non è mai mancato come dimostrano molti degli scatti pubblicati dal giornalista su Instagram e come ha dimostrato anche il direttore del Tg La7 durante la diretta di ieri.

Enrico Mentana e Lamberto Sposini hanno lavorato lunghi anni, fianco a fianco a Mediaset. Mentana è stato direttore del Tg5 dal 1992 al 2004 e Lamberto Sposini ne è stato il volto e il conduttore fino al 2006. I due dunque sono legati da una stretta collaborazione professionale durata anni, ma anche da una bella amicizia come provato da Enrico Mentana.

L’emozionante saluto di Enrico Mentana durante una sua maratona

Lunghe dirette e tempi veloci e serrati, Enrico Mentana è il volto della maratona dei TgLa7. Durante una delle sue lunghe dirette dedicata alle turbolente vicende politiche di questi giorni, il direttore del Tg La7 ha interrotto il dibattito e i suoi ospiti per una speciale dedica al collega Lamberto Sposini.

L’emozionante saluto di Enrico Mentana a Lamberto Sposini (video)

Alessandra Sardoni era in diretta dal Quirinale, pronta per fornire le ultime novità sull’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli. Enrico Mentana l’ha interrotta e ha interrotto anche il dibattito con gli ospiti in studio per lanciare un messaggio speciale a Lamberto Sposini.

‘Scusate, rubo soltanto 10 secondi, ma so che finalmente oggi pomeriggio mi sta seguendo il mio amico Lamberto Sposini e lo voglio salutare’, ha detto il direttore del Tg La7.

Pochissimi secondi, ma il gesto di Mentana non è certo passato inosservato. Il pensiero del direttore del Tg La7 per l’amico e collega Lamberto Sposini ha commosso il pubblico della maratona e su Twitter sono stati pubblicati tantissimi messaggi da parte degli utenti. ‘Contenti di sapere che Lamberto Sposini è dei nostri’, hanno scritto in molti. Nonostante sia lontano dal piccolo schermo, l’affetto per l’ex conduttore de ‘La Vita in diretta’ non si è mai affievolito.