Tra Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso, rispettivamente opinionista e conduttrice del Grande Fratello 15, ci sono ottimi rapporti e stima reciproca, ma quando manca una sola puntata alla fine del reality l’estroso cantante e paroliere si è voluto togliere un piccolo sassolino dalla scarpa, confessando che avrebbe gradito maggior spazio per esternare le sue opinioni durante le dirette del GF 15. Poco male comunque, visto che Malgioglio, in attesa di archiviare l’esperienza televisiva, è già proiettato verso un nuovo progetto, stavolta musicale: il suo nuovo singolo estivo ‘Danzando’, di cui sta ultimando il video clip.

‘Spero che dopo il successo di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’ possa esplodere’, ha detto Cristiano Malgioglio alll’Adnkronos, parlando proprio di Danzando, ‘È un pezzo ritmato con un video molto caliente, dove due ragazzi, bellissimi e a torso nudo mentre riparano macchine ricoperti di grasso, generano situazioni ad alto erotismo. Farà molto discutere e piacerà certamente’.

In attesa di vederlo, sentiamo cosa pensa Cristiano Malgioglio del Grande Fratello 15, un’edizione criticatissima ma allo stesso tempo premiata dai numeri dell’audience: ‘Hanno accusato questa edizione di essere molto trash, ma come tutti i reality ha momenti trash e altri meno. Del resto, è la nostra vita a essere trash’, ha tagliato corto il cantautore, ‘E poi, nonostante le critiche erano tutti lì a guardare il programma, perché in realtà alla gente piace il trash e il reality è come un condominio dove tutti si impicciano dei fatti degli altri’.

Questa difesa a spada tratta del GF 15 ovviamente non significa che non ci siano stati dei momenti assolutamente censurabili: ‘Certo, in qualche occasione si è arrivati a livelli bassi di sessismo, omofobia o episodi come quelli di Luigi Favoloso con Selvaggia Lucarelli, che non dovrebbero mai accadere. D’altra parte, però, ci sono state anche storie toccanti come quella della figlia di Bobby Solo e la bella storia d’amore di Stefania Pezzopane, venuta in trasmissione a dire cose bellissime contro le discriminazioni’.

Infine le dichiarazioni di Cristiano Malgioglio su Barbara D’Urso, con cui si è trovato molto bene, anche se… ‘Sono contento di aver lavorato accanto a una conduttrice esperta come Barbara, vera numero uno e grande professionista che spesso ho osservato con attenzione scrutandola e cercando di rubarle qualche segreto. Peccato però che mi abbia fatto parlare poco: io non scalpito mai e aspetto sempre l’ok della conduttrice per intervenire, ma a volte mi sono trovato a fare la bella statuina. La mia esperienza al GF 15, pur positiva, la paragono quindi a due tipi d’insalata: insipida quando non mi davano la parola, saporita quando invece me la davano’.