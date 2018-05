Una novità annunciata, due conferme scontate e una che lo era molto meno nel cast di X Factor 2018: la giuria del talent show di Sky Uno, giunto alla dodicesima edizione, è ufficialmente formata dalla new entry Asia Argento e dalle vecchie conoscenze Fedez, Mara Maionchi e, un po’ a sorpresa, Manuel Agnelli, riproposto per il terzo anno consecutivo quando molti pensavano che non avrebbe proseguito la sua avventura a X Factor Italia. E in autunno ritroveremo anche Alessandro Cattelan, confermatissimo alla conduzione del programma.

‘Siamo molto soddisfatti che Manuel Agnelli si sia convinto a non prendersi una pausa e a rinnovare il suo impegno con noi’, ha detto Nils Hartmann di Sky Italia, ‘La sua è una presenza della quale X Factor non può fare a meno dopo l’eccellente lavoro degli ultimi due anni. E siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia Argento nella nostra famiglia: il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo’.

La scelta di un volto ‘divisivo’ come Asia Argento farà senz’altro discutere, ma indubbiamente l’ex compagna di Morgan, guarda caso storico giudice di molte edizioni passate di X Factor, ha i numeri per diventare il personaggio forte della dodicesima edizione del talent show, essendo una che non le manda certo a dire (scommettiamo fin da adesso su accesissimi battibecchi con Mara Maionchi). La sua preparazione musicale è inoltre al di sopra di ogni dubbio, avendo pubblicato tre album e collaborato con musicisti di grande livello internazionale come Brian Molko dei Placebo e Tricky.

Tra le novità di X Factor 2018 anche il nuovo direttore creativo Simone Ferrari, ovvero colui che ogni settimana avrà il compito di trasformare in realtà i sogni dei giudici e dei concorrenti del talent. Ferrari è uno showmaker che a soli 28 anni è stato nominato Head of Creative Department di Balich Worldwide Shows, ed è diventato il regista più giovane di sempre a dirigere uno spettacolo olimpico con la cerimonia Wondrous Wind all’Olympic Stadium di Ashgabat, in Turkmenistan, durante gli Asian Aimag Games per il comitato olimpico asiatico nel 2017.

La nuova giuria di X Factor 2018 con Asia Argento, Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi debutterà alle audizioni di Pesaro il prossimo 9, 10 e 11 giugno.