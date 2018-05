Molti conoscono Marco Tardelli per i suoi successi calcistici, ma solo la compagna Myrta Merlino può descriverlo per come è realmente nella vita privata: un uomo ‘gelosissimo e possessivo’. Così, la conduttrice de L’Aria Che Tira su La7 ha parlato del fidanzato cui è legata dal 2017 e la cui relazione venne a gala in seguito a degli scatti pubblicati dai settimanali di cronaca rosa.

Intervistata dal programma radiofonico Un giorno da pecora, dunque, Myrta Merlino ha raccontato senza esitazioni la sua vita col fidanzato Marco Tardelli, svelando dei retroscena inediti sul campione che vinse la coppa del mondo ai Mondiali del 1982. ‘Tardelli? È gelosissimo, è geloso in assoluto, è un uomo possessivo’ – ha detto la giornalista di La7, raccontando come il compagno esprima senza remore questo sentimento nei suoi confronti – ‘Lo dice, e lo dice anche agli altri: stai attento, non ti avvicinare che sono gelosissimo!’.

Myrta Merlino: ‘L’altra sera a cena con Marco Tardelli…’

Incuriositi dalle confessioni di Myrta Merlino su Marco Tardelli, i conduttori di Rai Radio1 si sono chiesti quali fossero i casi più eclatanti in cui l’ex sportivo ha dimostrato la sua gelosia.

Appurato che non è il classico uomo che controlla il cellulare – ‘queste sono cose misere’ – la conduttrice de L’Aria che tira ha reso noto uno degli ultimi episodi che hanno tirato fuori il lato più possessivo di Tardelli.

‘L’altra sera a cena, nel salutarmi, una persona mi ha dato un bacio, ma ci siamo girati dalla stessa parte e quindi il bacio ce lo siamo dati un po’ meno sulla guancia’ – ha raccontato la Merlino ironizzando sulla reazione del fidanzato – ‘Gli ha detto come ti permetti, io ti ammazzo! Io ho cercato di dirgli che era stato un errore e lui mi ha risposto ‘ma che errore!’.

Myrta Merlino, i successi in tv

Nonostante la gelosia di Marco Tardelli, Myrta Merlino continua a mietere successi dal punto di vista professionale.

Conduttrice su La7 de L’Aria che tira, la giornalista ha parlato del suo momento felice sulle reti di Urbano Cairo.

Intervistata dal Corriere della Sera ha detto: ‘Sto vivendo un matrimonio televisivo felice, che funziona bene. A La7 mi apprezzano e mi stimano, ho un contratto molto lungo per L’aria che tira’.

La Merlino, dunque, sembra non abbia alcuna intenzione di traslocare in altre reti: ‘[...] amo sapere che esiste un mercato televisivo e quindi possono arrivare altre proposte. Però qui mi sento a casa mia, ho conquistato il mio spazio un millimetro alla volta, e qui resterò’.