Grande Fratello 15, finale anticipata: ecco quando va in onda

La finale del Grande Fratello 15 è stata anticipata e andrà in onda il prossimo 4 giugno 2018. Questa sera, Barbara D’Urso condurrà la semifinale di una delle edizione più criticate e discusse del reality a causa di alcuni atteggiamenti sopra le righe di alcuni concorrenti. Simone Coccia è il primo finalista di questo ‘Grande Fratello, mentre questa sera scopriremo chi gli farà compagnia durante l’ultima puntata.

La finale del Grande Fratello 15 è stata anticipata a lunedì 4 giugno. L’ultima puntata avrebbe dovuto andare in onda martedì 5 ma probabilmente Canale 5 vuole evitare lo scontro con i Wind Music Awords, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona.

Questa che sta per concludersi è l’edizione del Grande Fratello nip italiano più breve della storia, i concorrenti vivranno ‘segregati’ nella casa e sotto i riflettori soltanto 49 giorni a differenza dei 100 della prima edizione o nei 183 dell’11esima stagione condotta da Alessia Marcuzzi. Barbara D’Urso ha condotto soltanto 6 dirette fino ad ora a cui si aggiungeranno le ultime due, per un totale di sole 8 puntate serali.

Leggi anche: Grande Fratello 15, l’horror vacui dell’edizione ‘nip’ più inutile della storia

Era da tre anni che il Grande Fratello nip non andava in onda, poi il rilancio lo scorso 17 aprile e un reality di 8 settimane diviso tra concorrenti sospesi tra l’essere nip e vip che ha registrato, nonostante gli innumerevoli scandali e critiche, buoni ascolti: la puntata più seguita è stata proprio quella che ha visto Baye Dame squalificato dal programma per atteggiamenti aggressivi nei confronti di Aida Nizar.

‘Pedine che giochino in maniera forte’, così Barbara D’Urso aveva definito il cast del Grande Fratello durante un’intervista a Tv Talk. I suoi ragazzi sono stati molto criticati e hanno costretto alcuni sponsor ad abbandonare il programma e chissà, magari anche a ‘evitare’ un prolungamento di questa edizione come ipotizzato inizialmente. Le puntate restano 8 come preventivato prima che i concorrenti varcassero la famosa porta rossa.