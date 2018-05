Si fanno sempre più intriganti le indiscrezioni su un ‘incontro ravvicinato’ tra Simone Coccia e Rodrigo Alves nella casa del Grande Fratello 15. A raccontarlo è stato proprio il Ken umano, ospite del reality show di Canale 5 per una settimana.

A riportare lo scoop su un possibile ‘incontro ravvicinato’ fra il primo finalista del Grande Fratello 15, Simone Coccia, e il Ken umano è Dagospia. Secondo quest’ultimo, che racconta quanto svelato in gran segreto da Rodrigo Alves, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane avrebbe fatto delle avances esplicite al brasiliano in un momento di relax nella vasca idromassaggio. Ma quanto c’è di vero nelle parole di Alves e quanto, invece, è stato architettato per far parlare un po’ di sé?

Simone Coccia e il Ken umano: un bagno insieme

Simone Coccia e Rodrigo Alves sono stati protagonisti di un ironico siparietto durante il quale Colaiuta ha fatto un massaggio plantare al Ken umano in un momento di totale calma all’interno della Casa.

La situazione è stata anche ripresa e commentata in modo euforico da Barbara D’Urso durante un appuntamento con Pomeriggio Cinque.

L’incontro tra i due, dunque, si è consumato davanti alle telecamere di Canale 5, ma Rodrigo Alves ha svelato dei retroscena ‘piccanti’ che forse sono sfuggiti all’occhio attento del Grande Fratello.

Tuttavia, in tanti dubitano della buona fede del brasiliano che, secondo qualcuno, avrebbe deciso di parlare di un ‘incontro ravvicinato’ con Simone Coccia per continuare a far parlare di sé il pubblico italiano.

Simone Coccia in crisi nella Casa del GF15

Intanto, proprio nelle ultime ore, Simone Coccia ha vissuto un momento di grande sconforto all’interno della Casa del GF15.

Inconsapevole del chiacchiericcio che si è generato su di lui all’esterno, il fidanzato della senatrice Pezzopane ha affrontato un’esperienza televisiva che lo ha portato direttamente in finale.

Eppure, nonostante appaia sempre allegro e di buonumore, Coccia si è sfogato con l’amico Alberto rivelandogli di aver vissuto delle esperienze passate molto tristi.

Di cosa si tratta? Simone ha preferito non parlarne con nessuno e rinchiudersi in se stesso creando una sorta di mistero attorno al suo stato d’animo.