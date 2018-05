Costanza Caracciolo potrebbe essere incinta: a far nascere il gossip sulla presunta gravidanza della fidanzata di Bobo Vieri sono alcuni scatti rubati durante uno shooting fotografico in Liguria. La ex velina e il calciatore hanno già perso un bambino lo scorso inverno, ma la cicogna potrebbe essere tornata a far visita alla coppia.

Dopo l’ultima gravidanza andata male, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri avevano chiesto rispetto per il momento delicato che stavano vivendo. Dopo un periodo vissuto lontano dai riflettori, poi, i due sono tornati attivi sui social mostrandosi innamorati e sereni a Miami, dove vivono stabilmente insieme. Pochi giorni fai, poi, Costanza e Bobo sono rientrati in Italia raccontando le loro giornate in compagnia degli amici a bordo piscina, salvo dividersi dopo poco per i rispettivi impegni di lavoro. Ed è proprio durante uno shooting fotografico di Costanza che è sorto il dubbio che possa essere incinta.

Leggi anche: Costanza Caracciolo ha perso il bambino, l’annuncio della coppia: ‘Rispettate il momento’

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri genitori?

In attesa che siano proprio i diretti interessati a confermare la notizia, i fan fanno il tifo per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sperando fortemente che i due possano diventare presto genitori.

La perdita del primo figlio è stata per loro un grande dolore e alcune indiscrezioni avevano parlato anche di crisi tra la ex Velina e il calciatore dopo il triste evento.

Nessuno dei due ha mai confermato o smentito, ma sono bastate le foto e i commenti che si sono scambiati sui social a far capire che la notizia era del tutto infondata.

Leggi anche: Costanza Caracciolo, è crisi con Bobo Vieri? L’ex velina torna in Italia da sola

Costanza Caracciolo, un figlio da Bobo Vieri

Da quando Bobo Vieri ha incontrato Costanza Caracciolo, il calciatore sembra aver messo finalmente la testa a posto.

Noto per i suoi successi sportivi e, soprattutto, per le donne con le quali è stato fidanzato, Vieri ha fin da subito mostrato un atteggiamento diverso accanto alla ex velina.

Chi lo conosce bene, infatti, ha raccontato di aver visto un Christian più maturo accanto a Costanza e la ricerca di un figlio ne è proprio la testimonianza.

Se la Caracciolo fosse nuovamente incinta, dunque, per i due si tratterebbe di una gioia infinita da condividere con riserbo e con le persone più vicine, almeno nei primi mesi che sono, solitamente, i più delicati.