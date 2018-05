Brigitte Nielsen incinta a 54 anni? L’attrice posta una foto con il pancione e i follower dubitano

Brigitte Nielsen in dolce attesa? L’attrice ha condiviso una foto con il pancione su Instagram accompagnata dalla scritta: ‘La famiglia si sta allargando’, ma gli utenti della rete hanno messo in dubbio la veridicità della notizia. La Nielsen è sposata con Mattia Dessi, di 15 anni più giovane, per la coppia sarebbe il primo figlio, per l’attrice il quinto.

Brigitte Nielsen si mostra con il pancione su Instragram, annunciando di essere incinta, ma i follower mettono in dubbio la gravidanza qualcuno parla di ‘fake’, altri addirittura di ‘trovata pubblicitaria’.

I dubbi dei follower sulla gravidanza di Brigitte Nielsen

In un look total white e seduta su un divanetto, Brigitte Nielsen annuncia la sua gravidanza con uno scatto Instagram. ‘La famiglia si sta allargando’, scrive l’attrice sul post pubblicato sul social network, ma la foto scatena i fan che sono rimasti molto stupiti dall’immagine pubblicata dall’attrice danese.

‘Come mai sei giorni fa non avevi il pancione?’, scrive un follower su Instagram. ‘Tutti possono decidere quando sia il momento di avere un figlio, ma credo che l’immagine non sia reale’, si legge tra i commenti allo scatto. Qualcuno con cattiveria le fa notare di avere 54 anni e di essere in età avanzata per un figlio, un commento che ha scatenato un dibattito infinito.

Non tutti gli utenti però mettono in dubbio l’annuncio della Nielsen, qualcuno infatti le fa i complimenti e ‘le augura il meglio’. ‘Congratulazione Brigitte, non dar retta agli sciocchi che non sanno cosa significa l’amore vero’, tuona qualcuno rimproverando chi critica l’attrice.

Brigitte Nielsen incinta?

Se la gravidanza di Brigitte Nielsen fosse vera, per lei sarebbe il quinto figlio. L’attrice danese ha infatti quattro ragazzi: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Raoul Ayrton Meyer Jr, Douglas Aaron Meyer, avuti da tre diverse relazioni.

L’ex compagna di Sylvester Stallone è sposata dal luglio 2006 con Mattia Dessi. Nell’aprile scorso, l’attrice è stata fotografata su una sedia a rotelle all’aeroporto di Philadelphia. Qualcuno adesso collega quello scatto all’annuncio della sua gravidanza.

In più di un’intervista, Brigitte Nielsen aveva manifestato il desiderio di avere un figlio, il primo con il marito Mattia Dessi. Nonostante questo, molti utenti hanno pensato a uno scherzo e non credono che l’attrice danese sia realmente incinta. Per ora la Nielsen non ha risposto alle provocazioni lanciate dai suoi follower, non ha smentito né confermato la gravidanza. Per ora c’è solo la foto su Instagram, di lei con il pancione che ha destato stupore.