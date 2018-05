Belen Rodriguez: ‘Non credo più nel matrimonio’

Belen Rodriguez ha sofferto troppo per il divorzio da Stefano De Martino e così non crede più nell’istituzione matrimoniale. La show girl è impegnata con Andrea Iannone, sebbene negli ultimi giorni si rincorrono le voci su una possibile crisi tra i due. Per quanto riguarda la vita professionale, la Rodriguez manca dal piccolo schermo dall’ultima edizione di ‘Tu si que vales’, ma la showgirl ha ammesso di potersi permettere il lusso di scegliere in quali progetti impegnarsi.

In un’intervista rilasciata a ‘Chi’ (in edicola domani 30 giugno), Belen Rodriguez ha parlato della sua vita professionale e sentimentale confessando i dubbi e le perplessità circa l’istituzione matrimoniale, la separazione dal marito Stefano De Martino è stata uno shock per la showgirl che non ha più la stessa idea del matrimonio.

Belen Rodriguez parla dell’istituzione matrimoniale

‘Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come se mi avessero distrutto un sogno’, ha dichiarato Belen Rodriguez. La showgirl non si è soffermata sui rumors circa una sua probabile crisi con Andrea Iannone, ma si è limitata a commentare la possibilità di salire nuovamente all’altare.

Belen Rodriguez dunque non dà troppo spazio ai pettegolezzi che la vedrebbero in crisi con il motociclista, ma la sua idea sul matrimonio sembra essere cambiata. Dunque, in base a quanto detto dalla showgirl, sembra davvero lontana l’ipotesi – almeno per ora – che la coppia possa convolare a nozze.

Divorziare da De Martino non è stato facile, Belen e Stefano si sono separati nel 2015 quando il figlio Santiago aveva due anni. ‘Sembro più forte di quello che sono, mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen’, ha ammesso la showgirl.

Belen Rodriguez: ‘Guadagno come un calciatore’

A poche settimane dall’inizio di ‘Russia 2018′, Belen Rodriguez si è resa protagonista di una sfida televisiva con Alessia Marcuzzi. Entrambe le showgirl sono state indicate come probabili conduttrici, insieme a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band, di un programma dedicato ai mondiali di calcio che dovrebbe partire dal 14 giugno su Mediaset in seconda serata. Chi la spunterà?

Da un po’ di tempo assente sul piccolo schermo, Belen Rodriguez ha però accumulato successi negli ultimi anni e dunque può godere del privilegio di selezionare i progetti a cui prendere parte. Proprio in merito alla sua vita professionale, l’argentina ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua: ‘Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare’. Chissà se la vedremo o meno impegnata in un nuovo programma sul piccolo schermo.