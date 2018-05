Adriano Pappalardo: ‘Io appena vedo Fedez in tv cambio subito programma’

Adriano Pappalardo è stato ospite di Peter Gomez a ‘La Confessione’, il cantautore ha raccontato cosa ne pensa dei talent ed espresso alcune opinioni sul giovane collega, Fedez. L’autore di ‘Ricominciamo’ ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera nel mondo dello spettacolo e rivelato aspetti inediti del grande Lucio Battisti.

Peter Gomez ha intervistato a ‘La Confessione’ un Adriano Pappalardo in gran forma: il cantautore ha raccontato retroscena della sua vita nel mondo della musica e anche dello spettacolo, come l’esperienza all’Isola dei Famosi e la sua unica partecipazione al Festival di Sanremo.

Adriano Pappalardo si racconta a La Confessione di Peter Gomez

Dalla musica alla tv, Adriano Pappalardo ha parlato del dietro le quinte di alcune tappe fondamentali della sua carriera rispolverando ricordi e dando voce ad aneddoti sconosciuti e riguardanti colleghi come Lucio Battisti.

È lo stesso Peter Gomez ad aver strappato a Pappalardo una confessione inedita sull’autore di ‘Emozioni’. ‘Di Lucio Battisti ho letto che aveva rapporti difficili con molti suoi colleghi, non sopportava Baglioni’, ha chiesto il giornalista ad Adriano Pappalardo.

Adriano Pappalardo intervistato da Peter Gomez (video)

‘Lui per offenderti non diceva: ‘Guarda che canti male, guarda che stai stonando’. Lui mi guardava e diceva: ‘Arifamola va, perché me sembri Claudio Baglioni così, per favore!”, ha risposto il cantautore salentino. Durante l’intervista, Pappalardo ha anche svelato cosa Battisti pensasse di Mina: ‘Sinceramente, tranne alcune canzoni che le ha azzeccate… di altre canzoni Battisti diceva: ‘Un po’ trombone…’, perché di Mina diceva che la voce era tanta, ma l’emozione non c’era’.

Pappalardo dunque ha sfogliato l’album dei ricordi e parlato di autori che hanno fatto e ancora fanno la storia della musica italiana dando vita a retroscena sconosciuti ai più. Il cantautore ha poi raccontato anche di una sua esperienza mancata al Festival di Sanremo.

‘Una volta feci una bellissima canzone e Pippo Baudo disse che sarei andato al Festival. Mi preparai, ma una decina di giorni prima chiamai un incaricato di Baudo e seppi che avevano scelto Claudia Mori. Nel 2004 feci Sanremo solo perché Simona Ventura mi chiese di andare’, così Pappalardo ha ricordato anche l’unica sua partecipazione alla kermesse musicale.

I riferimenti al panorama musicale sono diversi, ma Pappalardo non si è tirato certo indietro quando Peter Gomez gli ha chiesto un’opinione sui talent e su Fedez. ‘Io chiuderei questa saracinesca di X Factor e li manderei a fare un po’ di gavetta come si usa fare, perché io sono venuto dalla gavetta’, ha tuonato il cantautore che non ha nascosto neanche il suo pensiero sul compagno di Chiara Ferragni. ‘Io appena vedo Fedez in tv cambio subito programma, mi perdoni’, ha dichiarato.

Adriano Pappalardo ricorda l’esperienza all’Isola dei Famosi

Nel 2003 Adriano Pappalardo ha preso parte all’Isola dei Famosi, all’epoca il programma era condotto da Simona Ventura. Il cantautore fu eliminato in semifinale. ‘Sono un navigatore, navigo a vela. Anche per questo motivo a volte sparivo dalle scene. Cercavo l’avventura, fu molto dura. Quando tornai, a Simona Ventura dissi: volevate il morto?’, ha ricordato Pappalardo.

La sua partecipazione fu un successo enorme, tanto che subito dopo gli è arrivata la proposta per un nuovo reality: ‘Casa Pappalardo’. ‘Quando uscii dall’Isola, l’allora capo della Magnolia Giorgio Gori mi disse ‘hai fatto un boom, hai diviso l’Italia, voglio fare una cosa che solo tu puoi fare. Vengo a casa tua con le telecamere e tu devi essere quello che sei’. Il programma era tutto bippato’, ha raccontato il cantautore.