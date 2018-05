Nadia Toffa e la bufala sulla sua morte, lei risponde: ‘Facebook funziona anche dallâ€™aldilÃ ’

Sul web girava una fake news che annunciava la morte di Nadia Toffa, la conduttrice bresciana de Le Iene ha smentito con ironia la bufala in un post Instagram. Il messaggio da lei pubblicato è anche accompagnato da un gesto scaramantico e sarcastico. ‘Mi hanno allungato la vita’, così la Toffa ha commentato la fake news.

Nadia Toffa sta portando avanti la sua battaglia contro il tumore e questo le ha impedito di partecipare alle ultime puntate de Le Iene. L’assenza della conduttrice bresciana dal programma di Italia 1 ha destato preoccupazione nei fan e qualcuno deve averne approfittato. Uno screenshot, fatto circolare dal sito ‘larepubbica.it’, in cui veniva annunciata la morte della Toffa (con un titolo anche sgrammaticato), ha fatto il giro della rete.

Molti utenti hanno condiviso lo screen che dava la falsa notizia della morte della conduttrice pensando che la notizia fosse vera e in poche ore la fake news si è diffusa al pari di un virus.

Per tranquillizzare e rassicurare i fan, Nadia Toffa ha così deciso di smentire la bufala e per farlo ha usato una delle sue caratteristiche più pregiate: l’ironia.

La risposta di Nadia Toffa alla bufala sulla sua morte

‘Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Facebook funziona anche dall’aldilà. Dato che noi qui siamo in tanti e ci vogliamo bene, vi va di fare scudo con me tutti insieme? Contando fino a 3 e poi toccando ferro con le corna? Poi ditemi se l’avete fatto. Vi abbraccio forte e penso comunque che la vita me l’abbiano allungata’, ha scritto Nadia Toffa sui social.

Il post Instagram, condiviso anche su Facebook, è accompagnato da una foto in cui la Toffa compie il gesto scaramantico e sarcastico delle corna.

I fan della conduttrice, come sempre, non le hanno fatto mancare l’affetto invitandola a combattere e a non mollare. Molti hanno sottolineato la sua ironia e la sua voglia di andare avanti, qualcuno ha anche puntato il dito contro chi ha diffuso la fake news. ‘Vergognosi, senza morale’, si legge in alcuni commenti al post di Nadia Toffa.

La preoccupazione dei fan per Nadia Toffa

In tanti attendevano notizie dalla stessa Nadia Toffa. La conduttrice, infatti, è stata costretta a saltare, prima l’ospitata ad ‘Amici’ e poi anche le ultime puntate de ‘Le Iene’. Molti fan si aspettavano che la Toffa riuscisse ad essere presente almeno durante l’ultimissimo appuntamento del programma di Italia 1, ma purtroppo non è stato così.

Nadia ha saltato anche l’ultima puntata de Le Iene per via delle cure a cui si sta sottoponendo per guarire completamente dal cancro. ‘Nadia sta bene, ci sta guardando da casa! Sta riposando’, aveva detto Andrea Agresti durante l’appuntamento conclusivo de Le Iene. Da qualche giorno assente anche dai social, Nadia però ha voluto rassicurare i fan preoccupati e allarmati dalla fake news che girava sul web.