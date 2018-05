L’attore, conduttore radiofonico e youtuber romano Guglielmo Scilla è fidanzato con Luigi Di Lella. La notizia fa seguito all’originalissimo coming out con cui, lo scorso mese di settembre, il protagonista della fiction Baciato dal Sole rese nota la propria omosessualità, della quale peraltro si vociferava da tempo. Scilla, che su Youtube è noto con il nickname di Willwoosh, ha presentato il suo compagno su Instagram, postando una tenerissima foto in compagnia di Luigi con un ancor più tenero messaggio.

‘Questa roba mi sta già sfuggendo di mano’, ha scritto infatti Guglielmo Scilla su Instagram, ‘Prometto che farò del mio meglio per abituarmi a questa serenità e cercare di arginare altri scatti alla Bella e Edward. Fino ad allora, chiedo già perdono per ogni momento di debolezza. Interagire con qualcuno che non sia un caso umano è una novità troppo grande per me. Siate comprensivi’.

Il fidanzato di Guglielmo Scilla, Luigi Di Lella, non fa parte del mondo dello spettacolo o del cinema: dalle poche notizie che circolano sembra che sia un ragazzo napoletano ma residente a Milano, appassionato di sport e dipendente presso il noto brand d’abbigliamento Dsquared². Non famoso ma evidentemente con qualità tali, fisiche innanzitutto ma non solo, da far innamorare di sé il bel Willwoosh.

Da notare che prima di uscire definitivamente allo scoperto pubblicando la foto del compagno, Guglielmo Scilla aveva postato un’altra immagine in cui era mano nella mano con un ragazzo, che indossava il suo stesso orologio con Topolino e la scritta ‘Mickey + Mickey’. Un modo abbastanza simpatico per anticipare l’annuncio ‘urbi et orbi’ sul suo nuovo fidanzato.

Mickey + Mickey A post shared by Guglielmo Scilla (@guglielmoscilla) on May 25, 2018 at 3:47am PDT

Del resto Guglielmo Scilla non manca mai di originalità: anche in occasione del coming out, come probabilmente ricorderete, si inventò un video su YouTube in cui elencava con estrema naturalezza le 10 cose che gli piacevano di più e le 10 che gli piacevano di meno. E tra queste inserì un paio che non lasciavano alcun dubbio sul suo orientamento sessuale: ‘Le cose che mi piacciono sono: le ciliegie, il sushi, i libri, il rumore della pioggia, il caz*o, Londra, D&D, le stelle, i murales e gli indovinelli. Le cose invece che non mi piacciono sono: il caldo, le scale, la febbre, i formaggi stagionati, la f*ga, Charizard, lo spam, il calcio, le ingiustizie e i marsupi’.